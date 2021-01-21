Темп прироста заболеваемости за прошедшие сутки составил 0,7%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе сообщили в областном информационном штабе.

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Заболели 36 жителей Костаная, 7 – Рудного, 9 – Костанайского района, 6 – Житикары, 5 - Лисаковска, 3 – Аулиекольского района и 1 Сарыкольского района.

- 53 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак» и «Желкуар», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 января 2021 г. зарегистрировано 8 878 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 863.