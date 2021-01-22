За прошедшие сутки, 21 января, в регионе зарегистрировано 125 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. Днем ранее в области было выявлено 67 случаев, темп прироста был на уровне 0,7%.

В Костанае 21 января заболело 68 человек, за день до этого здесь было зарегистрировано 36 случаев. Резкий рост заболеваемости также отмечается в Рудном - 25 случаев против 7.

Напомним, 13 января на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юрий СЕВОСТЬЯНОВ, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", не связан ли рост коронавирусных больных в регионе с проведением ярмарки и выборов, заявил что "болезнь проявляется на седьмой-десятый дни, поэтому ярмарка и выборы тут ни при чем". Отметим, что ярмарка в областном центре прошла 9 января, выборы - на следующий день, 10 января. С тех пор прошло 11-12 дней.

Также COVID-19 в четверг, 21 января, выявлен у 5 жителей Лисаковска, 4 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей Костанайского, Карабалыкского, им. Майлина районов, по 2 случая в Аулиекольском, Сарыкольском, Узункольском районах и Житикаре, по 1 случаю в Аркалыке, Денисовском, Карасуском, Алтынсаринском, Камыстинском, Мендыкаринском районах.

- 107 человек обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 7 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 4 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак», «Желкуар» и «Убаган», - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 26 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 21 января 2021 года зарегистрировано 9 003 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 7 923.