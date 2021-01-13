Брифинг по вопросам организации празднования Крещения, которое православные отмечают в ночь с 18-го на 19 января, прошел в РСК сегодня, 13 января.

Окунаться в прорубь, которую несколько лет подряд прорубали на льду Тобола в районе городского пляжа, для жителей Костаная уже традиция. На пляже скапливалось много народа, а на подъездах к нему парковались сотни автомобилей.

- В этом году, согласно постановлению главного санитарного врача области, массовые скопления людей запрещены, - пояснил на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - С 3 апреля 2020 по 12 января 2012 года в области зафиксировано 8 305 коронавирусных больных, 3 013 из них с клиническими проявлениями. 11 января у нас было зафиксировано 62 инфицированных, 13-го - 75, темп прироста составил 0,9%. Область попала в красную зону. Рост числа больных мы связываем с новогодними праздниками, когда люди массово собирались.

На вопрос корреспондента "НГ", не связан ли рост коронавирусных больных в регионе с проведением ярмарки, где наши журналисты фиксировали нарушение социальной дистанции, и выборов в мажилис и маслихаты, Севостьянов ответил, что "категорически не согласен" с такой постановкой вопроса.

- Болезнь проявляется на седьмой-десятый дни, поэтому ярмарка и выборы тут не причем, - пояснил он. - Я сам ходил на выборы, все нормы были соблюдены.

О том, как будет праздноваться Крещение, журналистов проинформировал священник Константино-Еленинского собора Геннадий.

- Купание в проруби - это традиция, - сказал он. - Купаться в проруби не обязательно, никакого значения с духовной точки зрения купание не несет. В церквях и храмах пройдут праздничные службы, святая вода в храмах будет, ее можно будет набрать при условии соблюдения дистанции. В зависимости от площади церквей и храмов запускать будут по 20-30 человек. Люди смогут войти в одну дверь и выйти в другую. Крещенской купели на льду реки в этом году не будет.

При этом на частных пляжах не запрещается прорубать проруби, если владельцы проконтролируют соблюдение социальной дистанции.

- Все будет зависеть от организаторов частных прорубей, - уточнил руководитель управления по делам религий Жанболат УМБЕТОВ. - Они не должны организовывать массовые купания. Всех жителей области просим отнестись с пониманием к этой вынужденной мере.