Отправлено: - 16:34

андрей 117:

нам вешают лапшу на уши.что расходы так велики.что кондуктора сажать в каждый автобус не выгодно.почему то взять хотя бы соседа Россию.там и кондуктор и валидатор в каждом автобусе или трамвае.и люди по человечески заходят и выходят в любую дверь.

ladas:

отменят явно больную мысль о контролёрах (зачем они если, все всё равно, проходят через водителя)

Цитата:А зачем Россию? В наших Астане и Алма-Ате есть кондукторы и вроде проезд также стоит 80 или 90 тенге. И почему-то в убыток не уходят при этом, хотя и маршруты у них длиннее...Цитата:Чем это она больная? На водителе и без того большая ответственность, а ему приходится ещё финансовый вопрос решать и какие-то конфликты улаживать. Для всего этого контролёров и ставят в нормальных городах. И пассажирам плюс: зашёл в любую дверь, вышел - в какую удобно.