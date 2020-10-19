Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 18:33
Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Читать новость
Поздравляю! Акимат каким-то своим тайным заключением решил, что вирус не работает по субботам! Наверное у него Шабат и работать он по субботам не может.
Вообще эти граждане из акиматов крайне опасны для горожан и города своей деятельностью.
Им в голову не могло прийти, что сжав временные рамки работы они сгонят людей в толпы в определенные часы? Вместо того чтоб размазать на как можно больше часов работы посещение для соблюдения как можно большей дистанции между людьми. Открывать раньше и уговаривать приходить пожилое поколение в случае только крайней необходиомсти и в утренние часы, когда минимум людей и свежая обработка поверхностей.
Не сокращают нигде транспорт, даже если пассажиров мало. Чем больше автобусов - тем реже в них будут сидеть пассажиры. Чем больше время работы магазина - тем реже в них посетители сталкиваются.
Если наступает резкое увеличение нужно вводить полный локдаун, чтоб разорвать цепочки передачи, если коэффициент колеблется в районе единицы - минимизировать контакты, не скучивать людей без необходимости. Уже не начало эпидемии - уже все наработали опыт по управлению в мире и поведению.
Но два + два похоже для этих бездарносте слишком сложная задача! Нерешаемая! Хотя возможно делая как можно хуже они преследуют какие-то другие цели.
Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер. И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы. Только тогда будет СТАБИЛЬНАЯ обстановка. На сознательность и добросовестность народа НАДЕЯТСЯ не стоит - народ - это стадо баранов, правда управляемых. Государству ЛЕГЧЕ будет, без этих всяких нагрузок в виде: - 42 500; списаний кредитов; фондов типа "Биз Быргемыз"; 50 000 и так далее. Это в конечном итоге - ПРАВОЦИРОВАНИЕ на КОРРУПЦИЮ.
Видно российская медицина работает по какому-то своему странном графику, когда во всем мире в период сезонных обострений врачи начинают отслеживать и вызывать пациентов на осмотр психологического здоровья,коллеги из России наоборот отпускают своих подопечных на вольную волю,и те возвращаются писать комментарии на форумы.Что это врачебная халатность? Или инновации? Либо таким образом просто в Питере решили сбросить груз на казахстанских врачей? Вопрос открытый...
Ну а по теме, не совсем ясна пока логика властей, в один день вводить ужесточения на выходные и сразу разрешать кинотеатры
ACROS: Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер. И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы.
Цитата-/И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы./
Согласен и начать надо с Падерина как провокатора и подстрекателя! И судье которая его сторону приняла ещё дисциплинарку выписать
Цитата-/На сознательность и добросовестность народа НАДЕЯТСЯ не стоит - народ - это стадо баранов, правда управляемых./
Тоже согласен,никто уже и не надеется на сознательность,культура дисциплины по видимому выветрилась сразу с распадом союза,все хотят как в Китае но никто не хочет платить тут цену дисциплиной что платят люди в Китае,у нас же все личности! Хоть и никчемные
Этот ACROS если желает быть бараном то флаг в руки,а за всех не надо отвечать. Наша хвалебное государство так и старается всеми запретами и штрафами сделать наш народ стадом баранов и я смотрю тут уже есть желающие
Я не желаю - ЖЕЛАЕТ реальность поведения этого самого народа во время проведения ярмарки.
Цитата:
Охотник: за всех не надо отвечать.
И не собираюсь: - посмотрите фоторепортаж Г.Говорова с этой ярмарки, как этот самый народ соблюдает санитарные меры безопасности.
Цитата:
Охотник: Наша хвалебное государство
Я НИКОГДА не хвалил ЭТО государство - да и за что хвалить, при наших НЕСМЕТНЫХ подземных богатствах- делать нашу жизнь хотя бы минимально КОМФОРТНОЙ - это их ОБЯЗАННОСТЬ и за эту обязанность мы с вами ПЛАТИМ им за это деньгами, посредством перечисления налогов в гос.бюджет
Цитата:
Охотник: уже есть желающие
Из всех ЖЕЛАЮЩИХ- я буду ПОСЛЕДНИМ в этом списке, уверяю вас.
ACROS: Я не желаю - ЖЕЛАЕТ реальность поведения этого самого народа во время проведения ярмарки.
Это сборище - деяние рук маргинальных приезжих чужих городу и опасных чиновников. Уровень развития которых явно сильно ниже, чем в провинции государства Uruguay. Которые вместо того, чтоб кропотливо подбирать сотни пунктов и используя управление стараться минимизировать контакты людей, разруливать потоки в общественных местах не во вред, вместо работы сделали противоположное своим должностным обязанностям в данное время и собрали этот безумный скученный в очередях бедлам, где практически никто не соблюдал безопасную социальную дистанцию. Всё написанное можно было охарактеризовать одни ёмким точным словом, но его не пропустить модерация. Наиболее опасным деянием с последствиями будет запрет на работу общественного транспорта, который коснется большинства жителей. По данным исследований оценка летальности по-прежнему выше оценок для сезонного гриппа — в 2–3 раза, если брать средние значения. Но больше зависит от особенностей популяции и уровня развития мед. Прекращение работы транспорта, при сохранении работы предприятий в свою очередь вызовет проблемы и дополнительные заболевания от переохлаждения. По одной простой причине, что контактировавшие с вирусом не заболевают в прим 98% случаев, если речь идет об случайных, контактировавших с единицами и десятками вирусов, а не о врачах которые контактировал с огромной массой. Иммунитет справляется если его не ломать переохлаждениями и другими болезнями.
Маска нужна в общественных местах, как и социальная дистанция она даёт защиту от части капель с вирусами, далеко не всех, в основном крупных. Но именно такие содержат больше вирусов. Посещать толкучки, магазины во время большого кол-ва покупателей - не лучшее занятие. Ибо маска задержит только часть. И это посещение ненужное. Тем более, что обычно содержит маргиналов не знающих и не желающих соблюдать соцнормы.
Общественный транспорт необходим, да это оправданный небольшой риск, если в нем соблюдается дистанция, людей мало, ведут они себя адекватно и находятся в масках.
Риск ослабить иммунную систему совершая 4км. марш-бросок несколько раз в день при любой погоде, снег с дождём и ветром - для всех разный. Кому-то это привычно. Для кого-то станет воротами инфекции.
Риск при этом получить в добавок КОВИД вырастет в разы, так как ослабленному иммунитету и при насморке достаточно будет всего нескольких вирусов, вместо сотен, которые не приводят к заражению при норме иммунной системе. Риск летальности при совмещении гриппа и ковида в разы выше! в 2-3 раза!
Таким именно образом при не шкалящем уровне запрет общественного транспорта - это преступное деяние.
Можно дать источники содержащие исследования на английском. Но есть источник. Где опровергая известное письмо-фейк, собраны (доходчиво) для не любящих читать, сведения на нескольких всего стр.
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