Первую в этом году ярмарку провели сегодня, 17 октября, в Сити-центре. По оценкам местных властей, распродажа продуктов позволит сдержать рост цен, особенно - на социально значимые товары.

Но такие торговые интервенции власти смогут проводить не часто, ведь главное условие для них - низкий уровень заболевания коронаврирусной инфекцией.

Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.

Покупателей было не как обычно много, а очень много.

Особый ажиотаж вызвали подсолнечное масло по 1 950 тенге за 5-литровую бутыль (этот товар реализовал стабфонд), говядина по 1 800 за 1 кг, мука по 340 за 2 кг.

- На ярмарку пришла вместе с сыном, - рассказала пенсионерка Марья КАЛАШНИКОВА. - За полчаса купила мясо и яйца. Очередь большая, долго стояла. Ещё мёд купим и всё. Покупатели и продавцы, в большинстве своём, в масках.

Самым популярным товаром ожидаемо стали куриные яйца, цена которых в магазинах последнюю неделю достигала 400 тенге за десяток отборной категории.

На ярмарку приехали две фабрики: «СеверПтица» и «ЖасКанат-2006». Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300. Все яйца - категории С1. Такие же в розничных сетях продает стабфонд по 264-279 тенге. И где обещанная акиматом экономия в 15-20%?

Как оказалось, на ярмарку стабфонд яйца просто не привёз.

- У нас, как я неоднократно заявляла, через СПК «Тобол» было закуплено 8 млн яиц, но сегодня яйца предоставили непосредственно товаропроизводители, а не стабфонд, - сообщила «НГ» руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. - Стабфонд на ярмарку выставил семь наименований продукции. Среди них мясо, растительное масло, овощи, крупы. Яйца стабфонд не привёз, потому что они ещё не определились и не согласовали цену.

На вопрос корреспондента «НГ» о том, когда согласуют, Тимошенко ответить не смогла. Ни она, ни её коллега из управления сельского хозяйства не сообщили, в каких именно сетях продают яйца из стабфонда.

- В целом по области продукты стабфонда реализуют порядка 130 магазинов, но конкретные торговые сети я вам точно назвать не могу. Возможно, в понедельник сможем предоставить вам информацию, - сообщил журналистам руководитель управления сельского хозяйства Тимур БИСИМБАЕВ. - Сегодня на ярмарке участвуют товаропроизводители 13-ти районов, Костаная и Рудного. Они привезли в областной центр 130 тонн продукции. В том числе 30 тонн мяса, по 10 тонн подсолнечного масла и сахара, 12 тонн картофеля, прочих овощей - 45 тонн. Стабфонд все социально значимые товары, кроме муки, закупил. Проведение ярмарки контролируют санитарные и ветеринарные врачи. Дальнейшие ярмарки зависят от санитарной обстановки по области.





На уточняющий вопрос «НГ» Бисембаев ответил, что за более чем сотней продавцов и тысячами покупателей наблюдают всего два специалиста управления контроля качества и безопасности товаров и услуг (СЭС). Достаточно ли их усилий? Руководитель управления сельского хозяйства привел пример: «Когда была ярмарка в Нур-Султане, там народу было ещё больше».





Правда, найти санитарных врачей на ярмарке за 2 часа не смогли. Просили сотрудников акимата позвонить им, чтобы узнать, где они находятся, звонили в пресс-службу ДККБТУ самостоятельно, но все усилия оказались тщетными.





На окраине ярмарки нашли машину ветврачей.





- Мы в лаборатории ничего не проверяем, товар приходит сюда с документами, - сообщил старший ветврач отдела пищевой безопасности Костаная Василий СОЛЯННИКОВ. - Мы осмотрели птицу - проверили лимфоузлы, внутренние органы. По лоткам мы не ходим, этим занимается ветинспекция.





Ветеринарных инспекторов найти не удалось. На ярмарке дежурили около десятка полицейских, но они следили только за соблюдением правопорядка. Социальная дистанция в их зону ответственности не вошла.

Мнения костанайцев об организации ярмарки разделились:

- Хотела взять яйца, но очень большая очередь, хотя дешевле, чем в магазине, - говорит жительница Тобыла Галина Степановна. - Мясо посмотрела - цена почти такая же, как на рынке. Мёд спрашивала гречишный, но его быстро разобрали. Ярмарка вполне полезная, особенно пенсионерам.

- Здесь гораздо дороже, чем на базаре, - говорит пенсионерка Елена Ивановна. - Я недовольна в этот раз. Не знаю, почему говорили, что дешевле на ярмарке на 15-20%. Мы брали яблоки, которые обычно стоят 350 тенге, а сейчас я купила за 500. Спрашиваю, почему мёд такой дорогой? Отвечают - акимат такую цену установил. Я вот обратила внимание - люди в основном смотрят, но не покупают. Уходят на базар.

Через полтора часа после официального старта ярмарки часть торговцев распродали свои продукты и разъехались. За опустевшими прилавками остались обрезки мяса, следы крови, коробки с пустым товаром.

Фото Георгия ГОВОРОВА





