Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19, передает Informburo.kz.
Фото: elements.envato.com
Кинотеатры в Казахстане смогут возобновить работу с 26 октября с заполняемостью не более 30%. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщается на сайте главы правительства.
Премьер-министр Аскар Мамин на заседании отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность по опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим социального дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. Он поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль над соблюдением санитарных требований.
МВК приняла следующие решения:
Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска:
- сократить с 26 октября количество зарубежных авиарейсов с учётом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах;
- проводить обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, занимающихся двусторонними международными перевозками;
- срок действия справки о прохождении ПЦР-теста для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, ограничить до трёх суток.
Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости:
- с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17.00 ТРЦ, торговых домов, крытых рынков;
- с 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима.
Сохранение ограничительных мер:
- сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов;
- продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.
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