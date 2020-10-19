Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19, передает Informburo.kz.

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Кинотеатры в Казахстане смогут возобновить работу с 26 октября с заполняемостью не более 30%. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщается на сайте главы правительства.

Премьер-министр Аскар Мамин на заседании отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность по опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим социального дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. Он поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль над соблюдением санитарных требований.

МВК приняла следующие решения:

Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска:

сократить с 26 октября количество зарубежных авиарейсов с учётом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах;

проводить обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, занимающихся двусторонними международными перевозками;

срок действия справки о прохождении ПЦР-теста для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, ограничить до трёх суток.

Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости:

с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17.00 ТРЦ , торговых домов, крытых рынков;

, торговых домов, крытых рынков; с 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима.

Сохранение ограничительных мер: