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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40118
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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A
§ Almat
(Пользователи)
Регистрация:
15.10.20
Сообщений:
1
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 10:42
#225
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Вообще-то, термин "оралманы" заменили не на "кандос", а на "кандас"!!!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
580
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 11:04
#226
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Цитата:
Almat:
Вообще-то, термин "оралманы" заменили

Исправил, спасибо
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1807
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 12:36
#227
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Цитата:
Almat:
оралманы"

вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат! Реакция англоязычных иностранцев на это слово тоже всегда веселила.
Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5426
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 12:59
#228
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Цитата-/вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат!/



Извращался на досуге?



Цитата-/Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?/


Ты уже и это слово пробил ? И как? кайфово?)



Забей Китайское слово Hui и получай удовольствие )
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