Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Ну что тут сказать?

Первое: язык считается живым организмом, который не терпит насилия и может полноценно развиваться только естественным путем. Можно купить жадных и испугать трусливых, но немыслимо в стране, где проживает более сотни национальностей, заставить всех говорить на одном языке.

Второе: чтобы ограничить зарплаты, нужен соответствующий закон. Понятно, что такой закон изначально будет антиконституционным. Значит, необходимо искать лазейку в Конституции, что в нормальном государстве нереально. Правда, у нас все может быть.

Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия. Сейчас в Казахстане сальдо внешней миграции отрицательное, то есть страну покидает больше людей, чем приезжает к нам. И уезжают люди не потому,что там им будет хорошо, а потому, что здесь им плохо. С принятием подобного закона отток населения резко возрастет.

Вот данные Комитета по статистике РК по миграции населения. Приведу только цифры, показывающие уровень образования мигрантов. За первое полугодие 2020 года из всех прибывших в Казахстан высшее образование имеют 17,3%, среднее профессиональное - 27,2%, основное среднее - 18,6% и общее среднее - 36,9%. Среди казахстанцев, покинувших страну, высшее образование имели 40,5%, среднее профессиональное - 33,7%, общее среднее - 17,8% и основное среднее - 7,9%.

Мне кажется, от того, что Парламент РК одобрил замену термина «оралман» на термин «кандос», качественный состав прибывающих мигрантов не улучшится.

К чему это может привести? На этот вопрос уже ответил президент Токаев. В своей статье «Абай - духовный реформатор», опубликованной в августе, он написал, что проблемы общества, на которые обращал внимание Абай, актуальны и не решены до сих пор: «Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по- прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду».

И действительно, у нас появилось предложение праздновать Наурыз девять дней - с 14 по 22 марта. Или еще - кризис, пандемия, экономика проседает во всем мире, а у нас в это время разрабатывается новый формат тестирования по казахскому языку. Теперь чиновников будут проверять на знание госязыка по-новому. Видимо, если они заговорят по-казахски грамотно, то все проблемы исчезнут.

Скорее всего, такого же мнения и тележурналистка со своим предложением. По мне, это нелепость, граничащая с обыкновенной глупостью, хотя и нелепости могут стать опасными. Подобные заявления очень похожи на проявление национализма. А это опасно. Национализм - это струна, звучащая даже под самой неискусной рукой. Ни одна нация не имеет права признавать себя выше других.