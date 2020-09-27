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Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39973
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 38
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 20:22
Цитата:
Всем же понятно,что вопрос повторно поднят только в сентябре,т.к.летом было не этично.
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.
И со словом "хроноцид" тоже все в порядке,т.к.кто знает проблему глубоко понимает что это настоящий хроноцид,т.е. истребление нации посредством времени.Так что все она правильно написала.
electro:
Термин "хроноцид" здесь совершенно не уместен
Термин "хроноцид" здесь совершенно не уместен
Всем же понятно,что вопрос повторно поднят только в сентябре,т.к.летом было не этично.
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.
И со словом "хроноцид" тоже все в порядке,т.к.кто знает проблему глубоко понимает что это настоящий хроноцид,т.е. истребление нации посредством времени.Так что все она правильно написала.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 23:20
Цитата:
Да оставьте вы покое детей,зачем спекулировать детьми ради достижения своих сомнительных целей.
Я то же был маленький и то же вставал в школу тяжело,хотя жил в самой счастливой стране СССР в которой правительство 2 раза в год переводило стрелки для удобства трудящихся.
Приучите детей ложиться спать в 21 00 и в 6 утра они сами прибегут вас будить независимо от того светло или темно будет за окном и в каком часовом поясе будут находиться.
Цитата:
А вы почему за всех говорите?
Вас тут 5 с половиной человек активных пользователей ,которые систематически,неустанно продвигают эту тему,а остальным вообще пофигу.
P.S Чуть не забыл не 5.5 а 6.5 + пенсионер из скворечника.
Настенька:
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.
Да оставьте вы покое детей,зачем спекулировать детьми ради достижения своих сомнительных целей.
Я то же был маленький и то же вставал в школу тяжело,хотя жил в самой счастливой стране СССР в которой правительство 2 раза в год переводило стрелки для удобства трудящихся.
Приучите детей ложиться спать в 21 00 и в 6 утра они сами прибегут вас будить независимо от того светло или темно будет за окном и в каком часовом поясе будут находиться.
Цитата:
Тот самый: Почему Вы говорите за всю область? Наоборот, только 2 человека в области против: Вы и аким
А вы почему за всех говорите?
Вас тут 5 с половиной человек активных пользователей ,которые систематически,неустанно продвигают эту тему,а остальным вообще пофигу.
P.S Чуть не забыл не 5.5 а 6.5 + пенсионер из скворечника.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 954
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 00:15
Цитата:
Цитата:
А из противников Вы вообще один Так и запишем: сторонников возвращения времени было в 6,5 раз больше, чем противников. Остальные воздержались.
Добринцофф:
Вас тут
Вас тут
Цитата:
Добринцофф:
6.5
6.5
А из противников Вы вообще один Так и запишем: сторонников возвращения времени было в 6,5 раз больше, чем противников. Остальные воздержались.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 00:36
Цитата:
Да потому ,что никому не интересна эта тема.
Я сегодня опять проводил опрос.
Вариант "меня всё устраивает" прозвучал чаше всего.
Давайте дерзайте,боюсь только ,что даже если чего ни будь добьётесь никто не оценит,а дети ради которых так стараетесь, как сладко спали по утрам так и будут спать
Тот самый:
Остальные воздержались.
Остальные воздержались.
Да потому ,что никому не интересна эта тема.
Я сегодня опять проводил опрос.
Вариант "меня всё устраивает" прозвучал чаше всего.
Давайте дерзайте,боюсь только ,что даже если чего ни будь добьётесь никто не оценит,а дети ради которых так стараетесь, как сладко спали по утрам так и будут спать
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9493
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 08:37
есть хорошая поговорка-
горбатого могила исправит
оставшийся в одиночестве
барыга со своим "сплю до 10,
разгружаю тележку засветло,
выглядит нелепо.
горбатого могила исправит
оставшийся в одиночестве
барыга со своим "сплю до 10,
разгружаю тележку засветло,
выглядит нелепо.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 11:16
Цитата:
А что сегодня с утра время перевели?
Вся область живёт по тому времени которое было вчера начиная с 2004г,так кто здесь в одиночестве?
alex_60:
оставшийся в одиночестве
оставшийся в одиночестве
А что сегодня с утра время перевели?
Вся область живёт по тому времени которое было вчера начиная с 2004г,так кто здесь в одиночестве?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5178
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 11:28
Цитата-/А из противников Вы вообще один Так и запишем: сторонников возвращения времени было в 6,5 раз больше, чем противников. Остальные воздержались/
Это вообще бред) делать соцсрез по одной площадке темболее сетевой)
Это вообще бред) делать соцсрез по одной площадке темболее сетевой)
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