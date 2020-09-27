Только в Казахстане две области могут находиться на одной широте, но в разных часовых поясах

Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.

Что же мы 2 года перед ними копья ломаем? А ведь как хитро все устроено в нашем государстве: обращаемся к президенту - отвечает министерство - спускают бумагу на акимат… А от акимата, оказывается, ничего не зависит!

Нет. Зависит. Аким области может поддержать свое население, возглавить этот вопрос и привести область к единственно верному научному решению. Как сказал наш президент: «Время тоев прошло, наступило время науки, знаний, труда…».

А пока этого не случилось, докладываем вам, дорогие костанайцы, что вопрос о возврате области в свой часовой пояс выходит на новый качественный уровень: мы будем говорить об этом в республиканских газетах, на научных онлайн-конференциях, организовывать круглые столы на эту тему, вновь обращаться к президенту и правительству.

Кызылординский бизнесмен и блогер Болат Нурхожаев, который более 5 лет изучал вопрос хроноцида в своей области и в конечном итоге привел свою область в правильный часовой пояс, взялся помогать нам и даже уже встречался по нашему вопросу с кызылординскими депутатами.

Вопрос о хроноциде сейчас приобретает острое, как никогда, звучание: страны Европы уже давно поняли, что шутки со временем опасны, и отказались от перевода стрелок часов, а Россия на данный момент полностью отказалась и от декретного времени, и от укрупнения часовых поясов. Четыре области: Волгоградская, Саратовская, Астраханская, Ульяновская, оставшиеся в декретном времени, опережающем поясное время всего лишь на один час, с 2020 года одна за другой вносят на рассмотрение в Госдуму законопроекты по возврату к поясному времени.

И только в Казахстане две области могут находиться на одной широте, но в разных часовых поясах. Комичность ситуации очевидна.