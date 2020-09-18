Отправлено: - 22:23

ACROS:



Цитата-/Приведите пример пожалуйста/Данный случай и есть примерЦитата:Цитата-/К бабке не ходи: КОНЕЧНО большинство - это как в футюоле - болеют всегда за слабого, тем более все захотят лишний раз пнуть государство, да побольнее/В этом и есть парадокс,ирония и субъективность современной социальной атмосферы,будь он хоть маньяком главное он выступил против государства значит он автоматом правее, пример это губернатор Фургал,он убийца и вор,но он выступил против Москвы-значит он хороший)Цитата-/А куда им было уйти: Горби их предал/Я думал у настоящего коммуниста всегда есть догматика это борьба а у тех коммунистов значит была другая цель-нажива)Цитата-/Уязвлённое самолюбие: ответить надо, а аргументов и возможностей не хватает./Форум потихоньку в это и скатилсяДальше хуже )Цитата-/там я получил вторую специальность, совсем неизвестная тогда, в 90-х годах - СОЦИОЛОГИЯ./Да вы ещё и социолог!?А я то думаю....)