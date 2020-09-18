Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная.

Максим Падерин (справа в центре), Елена Жанакаева (слева внизу), Алмат Ромазанов (справа вверху)

Последним допрошенным свидетелем стал участковый инспектор полиции Алмат РОМАЗАНОВ, который провёл проверку ветклиники.

- 23 июля совместно с напарником Бекежановым я обходил административный участок по ул. Воинов-Интернационалистов, - сообщил Ромазанов. - Дверь (в клинику Падерина - "НГ") была открыта. Был обнаружен гражданин Падерин Максим, который находился в здании без защитных перчаток и маски. Я ему пояснил, что ведётся видеозапись, он будет опрошен, а в СЭС будет направлен рапорт для принятия решения.

Судья Асель СПАНОВА спросила, на каком основании в клинику пришла полиция. Ромазанов ответил, что шёл не специально в клинику, а просто обходил свой участок: "Это входит в мои функциональные обязанности". Хотя Падерин настаивал, что в рапорте указан целенаправленный выход именно в клинику "Догма".

- Почему такая короткая видеозапись? - уточнила Спанова.

- Напарник снимал, - ответил Ромазанов.

- Падерин и его ассистенты давали вам письменное разъяснение, что они обедали. Вы видели, что они обедали?

- В момент проверки он находился возле вольера, то есть работал. Я не видел, чтобы он обедал за столом. Рабочего графика у него нет.

- Вы вошли в ветклинику. А почему обследование кабинета не провели, почему его не осмотрели и снимали только на пороге?

- Ну чего я буду снимать, если он находился без защитной маски? Там были больные кошки и собаки, я не стал дальше заходить. Зафиксировал нарушение на пороге. Я не видел, что они обедали.

Без ответа остался момент, почему полицейские проводили проверку без сотрудников УККБТУ, которые компетентны в правилах соблюдения санитарных норм.

Вопросы к инспектору были и у Максима Падерина - о том, почему полиция фиксировала "нарушения" с помощью любительской съёмки на телефон. Но чёткого ответа не последовало.

- Вы сами когда пришли к Падерину? - спросила прокурор.

- Около 13:50, точно сказать не могу, - ответил Ромазанов.

- То есть в обеденное время?

- Я, допустим, обедаю в 12 часов или в 12:30, когда есть свободное время.

Из показаний участкового следует, что к рапорту была прикреплена видеозапись. Однако в материалах дела его нет, хотя в ходе слушания ведущий специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костаная Елена ЖАНАКАЕВА неоднократно ссылалась на видео полицейских как на доказательство. Судья спросила, почему доказательства приходится изымать из Интернета.

- Это техническая ошибка, - ответила Жанакаева. - Получается, я забыла указать, что прилагается видеоматериал. Видеозапись мне скинул участковый на второй день, но я забыла.

Тем не менее, в прениях Жанакаева просила оставить штраф Падерину и настаивала на том, что его вина доказана полностью. Падерин возразил и перечислил свои доводы.

- Клиентов в клинике не было, - сказал ветврач. - Сотрудники обедали, а я поправлял пелёнку своему пациенту. Необходимо отметить, что животные требуют ухода и особого внимания. В зависимости от ситуации, за ними нужно наблюдать непрерывно и принимать соответствующие меры. Ветклиники не относятся к эпидемически значимым объектам, которые подлежат санитарному контролю со стороны госорганов. Следовательно, требований по количеству комнат и разделения клиники на рабочую и обеденную зону нет.

Падерин отметил, что проверка проведена с нарушениями, не зарегистрирована соответствующим образом в органах юстиции, а так как полицейский не заходил в клинику и не изучал обстоятельства, сомнения в виновности врача должны трактоваться в его пользу.

Судья Асель Спанова вынесла решение: постановление руководителя УККБТУ Костаная от 20 августа о привлечении Максима Падерина к административной ответственности отменить, производство по делу прекратить, протест прокурора удовлетворить.

- Пункт, который на момент вынесения штрафа был в постановления санврача, лишь рекомендовал ношение маски, а не требовал, - прокомментировала судья. - Постановление неоднократно переписывалось, но на момент проверки требования носить маски не было, только рекомендация. Посетителей в тот момент в клинике не было. Пояснения Падерина о том, что они обедали, приняты во внимание не были. Видеозапись полиции не имеет ни даты, ни времени, она не была приобщена в материалах дела, а была взята в Интернете. Её предоставил прокурор, хотя доказывать вину должны сотрудники исполнительного органа. Ромазанов подтвердил, что в клинику он не заходил. Согласно ч. 3 ст. 10 КоАП РК, любые сомнения в виновности трактуются в пользу лица, в отношении которого озвучено правонарушение. Виновность Падерина не нашла своего подтверждения в связи с возникшими сомнениями.