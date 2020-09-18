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≡ "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39900
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
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Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7547
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:20
#30
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При тоталитарной системе закон может не нравиться большинству. При демократии - такого быть не должно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5037
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:30
#31
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Цитата-/Тохта/



Здесь нельзя на другом языке кроме Рускага общаться,осторожно,немцы не спят,могут сдать)




Цитата-/Ношение маски - это полумера/


В условиях пандемии это догма




Цитата-/Какое наказание предусмотрено за нарушение процедуры регистрации?/


Сделай запрос в органы юстиции,пусть разьяснят,потом нам расскажешь)





Цитата-/идут на поводу у всяких собак? Это как?Окренеть можно,от того, что я узнал проКазахстанское Правосудие../



Да прикинь бывает такое,всякие начинают ныть и всё считай пропало,смотри инфаркт так схватишь новое узнавать для себя,советую тебе не читать наши новости




Цитата-/Ну и где им штраф в 600 000 раз то же самое?/


Ну видишь не смогли доказать поэтому и штрафа нет)





Цитата-/Общественное мнение не стоит недооценивать/


Общественное мнение как падшая одинокая женщина,кто больше заплатит тому она и прислуживает а если на жалость надавить то это ещё выгоднее)





Цитата-/Если встает выбор между законом и мнением большинства - это указывает на недемократичность закона, вот и все./



То есть если завтра за маньяка выйдет толпа народу к суду и начнут каяться что маньяк благородный человек, то суду надо исходить из мнения большинства а не руководствоваться законом?) Власть толпы и площади чревата одним, на этой волне придет к власти тот кто эту толпу потом размажет танками по площади,все к этому идёт
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20040
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:38
#32
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Цитата:
abaika95:
то суду надо исходить из мнения большинства а не руководствоваться законом?)

Я и говорю, что Казахский суд, руководствовался - Законом.
А не шёл на поводу у толпы. Абайка сам обгаживает,
Казахстанский Суд... 8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5037
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:43
#33
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Цитата-/Абайка сам обгаживает,Казахстанский Суд.../



А что это запрещено здесь? Или у тебя тут монополия на гадсвто?)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20040
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:43
#34
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Цитата:
абайка95:
смотри инфаркт так схватишь новое узнавать


У меня лекарства есть, от инфаркта... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 18.09.2020 - 20:47]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20040
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:56
#35
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Цитата:
abaika95:
советую тебе не читать наши новости

Да, очень интересные новости... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20040
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 21:00
#36
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Цитата:
абайка95:
А что это запрещено здесь? И

Тебе - разрешено нам - нет... :lol: :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7547
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 21:42
#37
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Цитата:
abaika95:
То есть если завтра за маньяка выйдет толпа народу к суду и начнут каяться что маньяк благородный человек

Нет, толпа это не большинство. Не надо мои слова перевирать.
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