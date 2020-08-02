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≡ Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39561

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.08.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше образование уже давно «лежит на боку», однако его продолжают «пинать» реформами вопреки известному правилу о том, что лежачего не бьют. Мне кажется, что наши министры (не только образования) не задумываются, есть ли смысл в том, что они делают и нужно ли это дело, а если нужно, то для кого.
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§ Kairat stayer
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2020

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Надо считать не от числа выпускников, а от числа абитуриентов. Там все 30-40% нарисуются. Не все же выпускники в вузы поступают.


Сведения по ВУЗ, да, в колледжи ещё поступают.
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13026

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отмечают, что в 2018-2019 учебном году в российских вузах очно обучались 39,6 тысяч казахстанских студентов,

Здесь другая информация за 2019-2020 учебный год.
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§ Kairat stayer
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2020

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Здесь другая информация за 2019-2020 учебный год.


ВУЗ и колледжи, заочники. Выше речь только за ВУЗ, очное обучение.
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§ Kairat stayer
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2020

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выше в посте за № 14 по ссылке, в самом тексте где отмечено: Так, в 2018-2019 учебном году в российских вузах очно обучались 39,6 тысяч казахстанских студентов, кликните, там таблица. Всего 65,5 студентов. В 2017-2018 учебных годах всего студентов 64,2, в ВУЗ 38,5.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4625

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вы имеете ввиду открытие и реализация на базе НЕДЕГРАДАЦИИ и УМНЫХ и СООБРАЗИТЕЛЬНЫХ молодых министров/




А что молодые министры не советские школы заканчивали? Да и вообще все правительство где-то другому советскому образованию училось?) Почему то когда вспоминают опыт советского образования забывают что оно то и вырастило людей кто это советское образование похе**л
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
856

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 03.08.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
молодые министры не советские школы заканчивали?


Нет, конечно: если министру 35-40 лет, а Советский Союз распался в 1991 году и независимому Казахстану уже почти 30 лет, он НИКАК не мог закончить советскую школу. Им было по 5-10 лет. Они и не помнят и не знают: что такое Советский Союз.
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§ Alexander_Smr
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
A


(Пользователи)
Сообщений:
18

Регистрация:
09.05.17
Отправлено: 08.08.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас слишком извращенное представление о рыночной экономике. Вероятно, в силу образования или просто интеллектуальной бедности.
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