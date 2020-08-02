NG.kz Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть! N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39561

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:05 Наше образование уже давно «лежит на боку», однако его продолжают «пинать» реформами вопреки известному правилу о том, что лежачего не бьют. Мне кажется, что наши министры (не только образования) не задумываются, есть ли смысл в том, что они делают и нужно ли это дело, а если нужно, то для кого.

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