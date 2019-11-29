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maxsaf
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Маркс: а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок. Вы так и не поняли? Бегать никуда не надо. Акционные цены и есть реальные. Доступные всегда,...
29.11.19 14:40
maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс: Но изначально рассматривались не акционные цены, а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок. Я понятия не имею, что там и кем изначально...
29.11.19 14:37
maxsaf
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drakon: Ну можно же как Добринцофф покупать сам у себя за 0 тенге. Маркс даже не догадывается, что можно даже платить за это самому себе. )) :lol:
29.11.19 14:33
Маркс
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf: А че вы доярок сюда не приплели тоже? Ну смотрите, вполне возможно, что для доярок фирменный молочный магазин тоже проводит акции, но себестоимость молока и масла от акций не зависит. А...
29.11.19 14:33
maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
drakon: Это где он - покупает такое... Сам у себя. По акции. Интересно, кто еще так может как он?))
29.11.19 14:29
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Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование

29 ноября 2019, 10:22 |  Государство

В Российской Федерации обучается 74 тыс. студентов из Казахстана, но после окончания учебы вернется на родину лишь пятая часть - менее 15 тыс., заявил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, передает КазТАГ.

Иллюстративное фото studyinrussia.ru

«74 тыс. казахстанских студентов обучаются в российских вузах», - сказал Тажибаев со ссылкой на президента России Владимира Путина на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ» в Новосибирске.

При этом, как следует из результатов исследования, проведенного центром, еще примерно столько же студентов – около 20%, не планирует возвращаться и примерно такие же доли продолжат обучение в магистратуре в России же или попытается продолжить обучение или начать работать по специальности в другой стране.

На вопрос «Собираются ли студенты возвращаться в Казахстан после окончания учебы?» только 20% ответили, что планируют вернуться. Эта доля опрошенных студентов рассчитывает, что профиль образования позволит им хорошо трудоустроиться.

Остальные на интересную и хорошо оплачиваемую работу в Казахстане не рассчитывают.

«Возможно, что какая-то их доля останется в России, но большая часть переберется на Запад», - считает студентка Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева и заместитель председателя объединения казахстанских студентов в России «Жас Тулпар» Наргиз Кажкенова.

Руководитель объединения отмечает, что студенты не ощущают заинтересованности правительства Казахстана в их возвращении.

«Студенты нуждаются во внимании и поддержке правительства, посольства Казахстана в России, но не видят его», - говорит Кажкенова.

По ее словам, российские власти предлагают студентам оставаться в стране, говорят о том, что здесь можно получить хорошую работу.

Для Казахстана же, молодежь которого составляет около трети всех иностранных студентов России, это, в обозримом будущем, может обернуться экономическими проблемами.

Исследование, организованное совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета, проводилось методом анкетирования

Анкеты включали 11 вопросов, на которые студенты отвечали в онлайн формате. Было собрано 250 итоговых анкет. Как выяснилось, 60% казахстанских студентов обучаются в Москве и в московском регионе, остальные – в региональных вузах.

«В Омске существенно увеличилось представительство казахстанских студентов», - добавил Тажибаев.

Среди казахстанских студентов популярны гуманитарные и экономические дисциплины, а также современные IT технологии.

Казахстанских студентов в России привлекает более высокий, чем в Казахстане, уровень образования, более низкий бюджет обучения и удобство обучения на русском языке.
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
удобство обучения на русском языке.

Вангую знатный с...ч по теме ))
Даешь латиницу! :lol:
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§ юля елиссева
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1434
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы больше казахстанцев учились на родине, надо, для начала, отменить дискриминационную программу Серпын, по которой южане учатся в ВУЗах северного региона с 50% скидкой, плюс им бесплатно предоставляется общага и бесплатный проезд к месту учебы и домой. Почему местные студенты платят полную стоимость обучения, а южане только половину? Что это такое, как не дискриминация по месту происхождения? Естественно это такое положение оскорбляет северян и они едут учиться в Россию, где, кстати, учеба стоит дешевле, чем в казахстанских ВУЗах.
Вот, всего лишь два шага - отмена дискриминационной для северян программы Серпын и уравнивание цен на обучение в наших вузах с российскими, способны значительно остановить отток студентов в Россию.

[Исправлено: юля елиссева, 29.11.2019 - 10:39]
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§ Vit
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кто не вернётся. Все едут туда учится что б там остатся.
Причина ясна. Национализм просыпается, переименование, латинизация. Экономику исключаю, в рф не намного лучше нашей. Официально 30% казахов едут, я думаю их уже больше уезжают. Доруководился Елбасы
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§ сайлау курманов
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3296
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.11.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По приезду домой с дипломом ЧМА нам предложили сразу несколько вакансий, в том числе в медколледже преподавателем. В принципе не плохо устроился, квартиру дали, КВН вот сегодня будут играть. Изначально я возмущался что вернулся домой, его сокурсники два раза больше получают, половина за кордон махнули
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§ Victor Yang
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12197
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
чтобы больше казахстанцев учились на родине, надо, для начала, отменить дискриминационную программу Серпын

Да пофиг сколько платит кто-то другой - так любую программу поддержки можно под дискриминацию подвести. Тут важнее качество образования.
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§ abaika95
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть едут.
Пусть едут, учатся, работают
Пусть все они едут надо им помочь
Потом кто-нибудь да вернётся
Иначе они так никогда не поймут ничего,и будут верить во всю эту мифологию про "сладкую" жизнь там.
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§ Я
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
важнее качество образования.

Немаловажна и возможность продвижения по служебной лестнице
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§ Victor Yang
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12197
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Немаловажна и возможность продвижения по служебной лестнице

Да есть она у нас. На моих глазах два директора выросли - главное пользу уметь приносить. Но, конечно, не в государственных органах, хотя и там много встречал тех кто сделал карьеру.
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§ Lex
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 29.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не, ну я много знаю по факту расцвета нацизма в РК, но такого я еще не слышал. Их бы думы в другое русло развернуть ))). Собственно это единственное, в чем они приуспевают. Всё остальное- дно. Одно радует- когда эта бешенная вакханалия по дискриминации славян закончится, локти кусать будет уже поздно. Останутся одни пенсионеры и рабы, на которых налоги как собак бойцовских спустят, чтоб с экономики трусы не слетели. Тогда-то все нацики, что сейчас активно двигают нацизм отхватят "саламалейкум" от своих же за последствия.
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* maxsaf
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
от своих же за последствия

А вы уверены, что они увидят реальные причины, а не свалят вину на некие обстоятельства непреодолимой силы или выдуманные глобальные катаклизмы? ))
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§ Я
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
пользу уметь приносить.

Теперь это так называется ?
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§ Victor Yang
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12197
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Теперь это так называется ?

Перестаньте разговаривать местоимениями. Что - "это"? Никто не поставит бесполезного человека на высокую должность в частном предприятии - поставивший сам потом многократно пожалеет. Не надо жаловаться на отсутствие карьеры - надо уметь работать. Можете у главного редактора НГ спросить.
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