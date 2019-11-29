Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование

В Российской Федерации обучается 74 тыс. студентов из Казахстана, но после окончания учебы вернется на родину лишь пятая часть - менее 15 тыс., заявил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, передает КазТАГ.

Иллюстративное фото studyinrussia.ru

«74 тыс. казахстанских студентов обучаются в российских вузах», - сказал Тажибаев со ссылкой на президента России Владимира Путина на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ» в Новосибирске.

При этом, как следует из результатов исследования, проведенного центром, еще примерно столько же студентов – около 20%, не планирует возвращаться и примерно такие же доли продолжат обучение в магистратуре в России же или попытается продолжить обучение или начать работать по специальности в другой стране.

На вопрос «Собираются ли студенты возвращаться в Казахстан после окончания учебы?» только 20% ответили, что планируют вернуться. Эта доля опрошенных студентов рассчитывает, что профиль образования позволит им хорошо трудоустроиться.

Остальные на интересную и хорошо оплачиваемую работу в Казахстане не рассчитывают.

«Возможно, что какая-то их доля останется в России, но большая часть переберется на Запад», - считает студентка Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева и заместитель председателя объединения казахстанских студентов в России «Жас Тулпар» Наргиз Кажкенова.

Руководитель объединения отмечает, что студенты не ощущают заинтересованности правительства Казахстана в их возвращении.

«Студенты нуждаются во внимании и поддержке правительства, посольства Казахстана в России, но не видят его», - говорит Кажкенова.

По ее словам, российские власти предлагают студентам оставаться в стране, говорят о том, что здесь можно получить хорошую работу.

Для Казахстана же, молодежь которого составляет около трети всех иностранных студентов России, это, в обозримом будущем, может обернуться экономическими проблемами.

Исследование, организованное совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета, проводилось методом анкетирования

Анкеты включали 11 вопросов, на которые студенты отвечали в онлайн формате. Было собрано 250 итоговых анкет. Как выяснилось, 60% казахстанских студентов обучаются в Москве и в московском регионе, остальные – в региональных вузах.

«В Омске существенно увеличилось представительство казахстанских студентов», - добавил Тажибаев.

Среди казахстанских студентов популярны гуманитарные и экономические дисциплины, а также современные IT технологии.

Казахстанских студентов в России привлекает более высокий, чем в Казахстане, уровень образования, более низкий бюджет обучения и удобство обучения на русском языке.