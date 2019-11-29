Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
В Российской Федерации обучается 74 тыс. студентов из Казахстана, но после окончания учебы вернется на родину лишь пятая часть - менее 15 тыс., заявил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, передает КазТАГ.
Иллюстративное фото studyinrussia.ru
«74 тыс. казахстанских студентов обучаются в российских вузах», - сказал Тажибаев со ссылкой на президента России Владимира Путина на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ» в Новосибирске.
При этом, как следует из результатов исследования, проведенного центром, еще примерно столько же студентов – около 20%, не планирует возвращаться и примерно такие же доли продолжат обучение в магистратуре в России же или попытается продолжить обучение или начать работать по специальности в другой стране.
На вопрос «Собираются ли студенты возвращаться в Казахстан после окончания учебы?» только 20% ответили, что планируют вернуться. Эта доля опрошенных студентов рассчитывает, что профиль образования позволит им хорошо трудоустроиться.
Остальные на интересную и хорошо оплачиваемую работу в Казахстане не рассчитывают.
«Возможно, что какая-то их доля останется в России, но большая часть переберется на Запад», - считает студентка Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева и заместитель председателя объединения казахстанских студентов в России «Жас Тулпар» Наргиз Кажкенова.
Руководитель объединения отмечает, что студенты не ощущают заинтересованности правительства Казахстана в их возвращении.
«Студенты нуждаются во внимании и поддержке правительства, посольства Казахстана в России, но не видят его», - говорит Кажкенова.
По ее словам, российские власти предлагают студентам оставаться в стране, говорят о том, что здесь можно получить хорошую работу.
Для Казахстана же, молодежь которого составляет около трети всех иностранных студентов России, это, в обозримом будущем, может обернуться экономическими проблемами.
Исследование, организованное совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета, проводилось методом анкетирования
Анкеты включали 11 вопросов, на которые студенты отвечали в онлайн формате. Было собрано 250 итоговых анкет. Как выяснилось, 60% казахстанских студентов обучаются в Москве и в московском регионе, остальные – в региональных вузах.
«В Омске существенно увеличилось представительство казахстанских студентов», - добавил Тажибаев.
Среди казахстанских студентов популярны гуманитарные и экономические дисциплины, а также современные IT технологии.
Казахстанских студентов в России привлекает более высокий, чем в Казахстане, уровень образования, более низкий бюджет обучения и удобство обучения на русском языке.
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