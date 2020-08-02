Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!

Мне кажется, что наши министры (не только образования) не задумываются, есть ли смысл в том, что они делают

В июле 2020 года министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов дал обширное интервью газете «Время», из которого стало понятно, что реформы в этой сфере продолжатся. Если я не ошибаюсь, то нынешний министр за годы независимости - уже двадцать первый по счету на этой должности. И каждый начинал свою деятельность с реформ.

Наше образование уже давно «лежит на боку», однако его продолжают «пинать» реформами вопреки известному правилу о том, что лежачего не бьют. Мне кажется, что наши министры (не только образования) не задумываются, есть ли смысл в том, что они делают и нужно ли это дело, а если нужно, то для кого. Потому и получается из всех реформ и различных постановлений безликая невмятица. Но они даже не допускают, что кто-нибудь другой может мыслить иными категориями.

У нас, несмотря на многочисленные реформы и огромные денежные вливания, уровень образованности школьников и студентов на протяжении всех лет независимости только падал. И это не только мое мнение.В феврале 2020 года в депутатском запросе к премьер-министру отьмечалось, что уровень грамотности населения в катастрофически падает и многие родители в Казахстане предпочитают отправлять своих детей получать образование за рубежом, потому что видят деградацию образовательной системы в нашей стране.

В июне 2020 года президент Токаев заявил,что Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню знаний учащихся. «Смею утверждать.что в обычной неспециализированной школе из 25-30 учеников только трое-четверо осваивают программу по математике. физике и химии», -заявил в июне 2020 года математик, педагог Малик Медетов.

Знакомый мне педагог говорит, что отмена оценок приведет к окончательной потере авторитета учителя. Электронные дневники, СОР и СОЧ - это кошмар для учителей и учеников. Политолог Данияр Ашимбаев в интервью той же газете «Время» в феврале текущего года вообще сказал, что сейчас самой лучшей реформой для отечественного образования будет отмена всех предыдущих реформ, проведенных с 1992 года, потому что каждая из них по факту привела только к ухудшению ситуации. Согласен с ним. Ведь если так сделать, то получится, что мы вернемся к советской системе образования, которая была одной из лучших в мире. Тогда без компьютеров и интерактивных досок ученики знали что Наполеон с Гитлером не воевал, а нынешние мучительно вспоминают дату - когда это было. В школах вместо нынешних полицейских порядок на переменах наводила баба Маша с мокрой тряпкой. Где-то недавно прочитал: «Моя мама одним подзатыльником очищала карму, восстанавливала ауру. снимала негативную энергетику и экономила на психологе».

А самое главное - тогда читали книги, а не сидели в гаджетах. «Быть лишенным умения оценивать достоинства книг - это значит быть лишенным важнейшего чувства, частицы того6 в чем выражается человеческое превосходство; это значит принадлежать к несметным полчищам больных или обиженных природой, или же глупцов», - писал Ги де Мопассан. Не знаю, настанет ли у нас время, когда будут царить знание и культура. образование и книга. Судя по продолжающимся реформам - не скоро.