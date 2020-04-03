/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач Костанайской области объяснил, почему ввел жесткий регламент на ношение медицинских масок		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач Костанайской области объяснил, почему ввел жесткий регламент на ношение медицинских масок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со 2 апреля жителей Костанайской области обязали при выходе на улицу и поездках в общественном транспорте надевать медицинские маски. Примерно в тоже время на республиканском телеканале казахстанцам разъяснили, что маски на улице надевать бесполезно. Где правда?
Читать новость

§ гражданин СССР
Re: «Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач...
гражданин СССР


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.04.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я принял жесткое решение по обязательному ношению масок всем жителям области, опираясь на опыт Китая. Властям Китая удалось в течение 2-х месяцев справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, в частности, благодаря тому, что всех обязали носить маски. Интересно.... А китайцы тоже покупали маски у "бабушек в центре" или получали их бесплатно??
Профайл

§ Тот самый
Re: «Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 824
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.04.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я принял жесткое решение по обязательному ношению масок всем жителям области, опираясь на опыт Китая


Лучше бы ввели нормы по соблюдению дистанции в 2 метра, нет ни одного зарегистрированного случая в области. Уже слухи ходят, что либо скрывают, либо тестов в области нет.

Цитата:
Владимир Нечитайло также отметил, что тесты на определение коронавирусной инфекции в области применяют по необходимости, только к тем, кто находится в зоне риска, потому что тестов для всех жителей не хватает.


Биртанов вчера сказал, что по Казахстану 35000 тестов проведено. Наверняка, 30000 из них в столицах. Сколько тестов было проведено в Костанайской области? Хотя бы 100 сделали?
Профайл

§ WildMadCat
Re: «Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач...
WildMadCat


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 19.07.12
Отправлено: 03.04.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый главный санитарный врач Костанайской области. Запишите видеообращение ко всем жителям нашей области с разъяснением как надо носить маски. А то кто во что горазд. И на подбородке, и на ухе, и только рот закрыт. Люди ведь не знают как эту маску носить. И в каком растворе после стирки обрабатывать чтобы была противобактериальной и противомикробной. Почему в аптеках и ателье, которые шьют маски, их не упаковывают стерильно? Покупая такую неупакованную маску уже есть риск заразиться каким нибудь заболеванием. Может тот кто шил, перевозил, переносил уже занесли инфекцию. И я надев маску уже буду зараженным. Что с этим делать?
Профайл

§ Добринцофф
Re: «Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7346
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.04.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С масками всё понятно,а как быть с перчатками?
Профайл

§ ACROS
Re: «Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.04.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю как у других: после ношения маски на воздухе, примерно через тридцать минут, она становиться влажной внутри и при вдохе холодный воздух проходит в горло и лёгкие. Вечером начинаю чувствовать некомфорт в горле и лёгкое першение: горячая вода с мёдом и лимоном снимает эту неприятность. Утром всё нормально. Как пошёл на улицу с маской, всё по новому.

Цитата: //будет вспышка вирусной инфекции, спросят с меня, а не с алматинского санврача.//
Правильно: лучше перебдеть, чем недобдеть, и на пенсию скоро, неохота как Бекшин уходить.
Профайл

§ Добринцофф
«Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач Костанайской области объяснил, почему ввел жесткий регламент на ношение медицинских масок
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7346
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.04.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и доктор Комаровский говорит, что перчатки не нужны.
Цитата:
- Во время пандемии каждый человек - потенциальный больной. Маска лишь помогает уберечь слюну от попадания на другие поверхности. Лучший вариант — респираторы (FFP2 - для обычных граждан, FFP3 - для медработников). Перчатки тут вообще ни при чем, многие даже не умеют их правильно снимать.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38214
Профайл

§ elektron
«Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач Костанайской области объяснил, почему ввел жесткий регламент на ношение медицинских масок
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.04.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все уже давно говоря. Ни дезинфекционные средства (обычное мыло эффективней) не нужны, ни тем более эти марлевые повязки, разносчики различных заболеваний.
Профайл

§ Inter77
Re: «Опираемся на опыт Китая» - Главный санитарный врач...
Inter77


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 05.07.20
Отправлено: 05.07.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со дня прочтения материала не мог понять, что меня в нём коробит.
Некомпетентность и непорядочность чиновника.
Почему я должен, порядочный налогоплательщик, содержать таких?!?
1. Он в открытую говорит о том, что его больше беспокоит мнение начальства, а не эпидемиологическая ситуация в регионе!
2. Санитарный врач не знает признаков по которым рост заболеваний относят к вспышке, эпидемии и пандемии.
3. Санитарный врач не знает правил ношения масок (через 2 часа она уже не защищает, а превращается в рассадник бактерий).
Гнать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 0
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 66.72 Ko -
^ Наверх