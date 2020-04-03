Цитата: Я принял жесткое решение по обязательному ношению масок всем жителям области, опираясь на опыт Китая



Лучше бы ввели нормы по соблюдению дистанции в 2 метра, нет ни одного зарегистрированного случая в области. Уже слухи ходят, что либо скрывают, либо тестов в области нет.



Цитата: Владимир Нечитайло также отметил, что тесты на определение коронавирусной инфекции в области применяют по необходимости, только к тем, кто находится в зоне риска, потому что тестов для всех жителей не хватает.



Биртанов вчера сказал, что по Казахстану 35000 тестов проведено. Наверняка, 30000 из них в столицах. Сколько тестов было проведено в Костанайской области? Хотя бы 100 сделали?