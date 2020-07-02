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§ NG.kz
«Может вновь начаться противостояние»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полгода назад Правительство РК потребовало от владельцев автомобилей с госномерами Армении, России и Киргизии, чтобы они растаможили свои машины, поставили их на казахстанский учет и заплатили утилизационный сбор. Желание властей навести порядок на дорогах и заодно пополнить казну вызвало массовые протесты по всей стране. Автовладельцы потребовали легализовать ввезенные в Казахстан автомобили без многомиллионных выплат. Они выходили на площади, писали письма Дариге Назарбаевой, которая тогда была спикером сената, вели переговоры с депутатами и помощниками министров и президента. Лицом протестов в Костанае стал Диас НУРМАГАМБЕТОВ с его лозунгом «Аким, выходи!», адресованным к главе региона в ходе стихийного митинга, который прошел 31 января на площади перед облакиматом. По мнению Диаса, 1 сентября ситуация может обостриться.
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§ Victor Yang
Re: «Может вновь начаться противостояние»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12883
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.07.20 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предлагаю не выступать против того, чтобы мы покупали дешевые автомобили, а объединиться за то, чтобы владельцам казахских авто вернули эти дополнительные сборы и платежи

Ага - нужно всё взять да и поделить (с). Очень напоминает персонажа, у которого всё очень просто.
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§ сайлау курманов
Re: «Может вновь начаться противостояние»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.07.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праворульным сказали вроде докатать свой век и на этом закончим, а эти везут, странно всё это. Значит всё так запущено, что депутаты сидят там и даже не знают о такой проблеме. А чиновники могли бы ещё на начале этой армянской эпопее предупредить, тоже сидели ничего не ведая. Теперь опомнились и людей хотят козлами сделать. По совести могли бы принять соломоново решение. Мы один раз закроем глаза, а вы больше не связывайтесь с армянами.
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* Сергей kst
Re: «Может вновь начаться противостояние»
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 02.07.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе и таможенный союз.Однажды ввезенную на территорию таможенного союза и растаможеную машину,нужно растамаживать снова.Закон- это для нас-народа,а для чиновников закон не писан.Захотели так,а захотели эдак.Качественную иномарку бу не ввезешь, а отечественный автопром и даром не нужен.
Вот откуда у народа к ним будет уважение.Сытый голодного не поймет.
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§ alex_60
«Может вновь начаться противостояние»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8728
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Вот тебе и таможенный союз.Однажды ввезенную на территорию таможенного союза и растаможеную машину,нужно растамаживать снова.


если не в теме, зачем показывать свое незнание вопроса.
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* Сергей kst
«Может вновь начаться противостояние»
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 02.07.20 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь свободный форум,и каждый высказывает свое мнение,и не Вам любезный решать,кто в теме а кто нет.
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§ Гриня
Re: «Может вновь начаться противостояние»
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 02.07.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельцам армянских машин и так пошли навстречу,а они снова недовольны. Праворульки ввозить еще когда запретили??? Ладно -нормальные машины на что-то надеялись,но праворульки втупую послали нах законодательство Казахстана.А теперь хотят отстаивать "нае...лово" законодательства в правительстве. Капец народ наглый,дай им палец укусить,они руку по локоть откусят.То говорили что будут все налоги платить,только разрешите зарегистрировать,а теперь им уже не хочется в две страны налог платить.Правительство ведет переговоры чтобы "хитрецы" не платили налог в Армении.Маразм какой-то.
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§ Victor Yang
«Может вновь начаться противостояние»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12883
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.07.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Закон- это для нас-народа,а для чиновников закон не писан.Захотели так,а захотели эдак

Чтобы не быть голословным - приведи статьи законов, которые нарушены.
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* Сергей kst
«Может вновь начаться противостояние»
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 02.07.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы не быть голословным - приведи статьи законов, которые нарушены.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=856456&topic_id=41110&forumid=1#856456

Не помню,когда мы с Вами, уважаемый пользователь, перешли на ты.
Разве Вы,положив руку на сердце,скажете ,что нашими чиновниками ни разу не был нарушен закон?В СМИ полно информации,в том числе и в НГ.
Да,и мои слова,о том,что закон для чиновников не писан,применительны не для конкретной ситуации с авто,а в целом по стране.
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§ alex_60
«Может вновь начаться противостояние»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8728
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:

повтор.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2020 - 12:12]
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