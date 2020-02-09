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≡ "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналистов на встречу автовладельцев с членом Совета сенаторов Сергеем Жалыбиным не пустили - охрана областного акимата сообщила корреспонденту "НГ", что сотрудников СМИ нет в списке приглашённых. Но нам удалось поговорить с участниками встречи.
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§ Добринцофф
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да, только цель другая. Цель данной пирамиды - спихнуть всякий шрот очередным любителям бесплатного сыра.

Я бы не сказал ,что там шрот.
Машинки не плохие,я бы сам с удовольствием себе такую прикупил.
Япошки конечно все с переделанным рулём справа налево,неизвестно в каких подпольных мастерских всё это переставлялось,а так ничё вообщем.
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§ KstKZ
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 11.02.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я бы понял, если бы митингующие в общем выступали за снижение всех этих платежей, а не только для себя "несчастных".


Виктор, вы даже не удосужились ознакомиться с требованиями автовладельцев, а уже в который раз говорите про тех кто приобрел машину ранее. Если вы не в курсе, то сообщу вам, там требуется снижение пошлин вообще на все авто, приводится необоснованность утиль сбора в частную компанию и требование его убрать для всех авто ввозимых в РК или сделать его разумным (в РФ 5-6тыс руб) и в бюджет РК, для всех граждан РК, а не только разовая акция, тоже самое касается и первичной регистрации.... поэтому невижу где тут ущемляются права других граждан... Или вы считаете, что кто-то раньше заплатил больше, то теперь не стоит для всех остальных снижать пошлины? А лучше их поднять вообще?
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§ Victor Yang
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12469
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.02.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Если вы не в курсе, то сообщу вам, там требуется снижение пошлин вообще на все авто, приводится необоснованность утиль сбора в частную компанию и требование его убрать для всех авто

Ага-ага. Только почему-то там только владельца автомобилей с иностранными номерами выступают. Владельцев с номерами РК там нет. И если правительство согласится для этих владельцев пойти на уступки - они и успокоятся и ДЛЯ ВСЕХ добиваться не будут.
А высокая ставка для того и сделана - чтобы не завозили старые машины. Ну и автомобиль - предмет не первой необходимости.

[Исправлено: Victor Yang, 11.02.2020 - 11:31]
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§ Я
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.02.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МВД Казахстана заявило о многочисленных ДТП с участием машин, ввезенных из Армении и Кыргызстана. Речь идет о 170 000 машин, приведших к 1,8 тыс. ДТП, в результате которых погибло 132 человека и более 500 получили ранения.
При этом, по данным Нур-Султана, из-за льготного для Армении режима ввоза автомобилей казахстанская казна не досчиталась порядка $170 млн налоговых поступлений.
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