Цитата: Victor Yang:

Я бы понял, если бы митингующие в общем выступали за снижение всех этих платежей, а не только для себя "несчастных".



Виктор, вы даже не удосужились ознакомиться с требованиями автовладельцев, а уже в который раз говорите про тех кто приобрел машину ранее. Если вы не в курсе, то сообщу вам, там требуется снижение пошлин вообще на все авто, приводится необоснованность утиль сбора в частную компанию и требование его убрать для всех авто ввозимых в РК или сделать его разумным (в РФ 5-6тыс руб) и в бюджет РК, для всех граждан РК, а не только разовая акция, тоже самое касается и первичной регистрации.... поэтому невижу где тут ущемляются права других граждан... Или вы считаете, что кто-то раньше заплатил больше, то теперь не стоит для всех остальных снижать пошлины? А лучше их поднять вообще?