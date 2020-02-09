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"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?

Георгий ГОВОРОВ

9 февраля 2020, 16:18 |  Общество

Рабочая встреча с членом Совета сенаторов Сергеем ЖАЛЫБИНЫМ прошла в акимате Костанайской области 8 февраля. От владельцев автомобилей с иностранными номерами в ней приняли участие члены инициативной группы во главе с Диасом НУРМАГАМБЕТОВЫМ.

На встрече обсуждались итоги поездки Жалыбина в столицу, где он изложил требования автомобилистов и передал письмо-петицию председателю сената Парламента РК Дариге Назарбаевой. Решение о таком варианте разрешения конфликта было принято 31 января на встрече автовладельцев с акимом Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Журналистов на встречу не пустили - охрана областного акимата сообщила корреспонденту "НГ", что сотрудников СМИ нет в списке приглашённых. Но нам удалось поговорить с участниками встречи.

По словам Сергея Жалыбина, на заседании Совета сенаторов по обсуждению экспортно-импортной политики Казахстана он заявил, что некоторые ошибки властей привели к последствиям, которые случились с ввозом автомобилей из России, Кыргызстана и Армении.

Фото из архива "НГ"

Также он встретился с Даригой Назарбаевой и передал ей петицию.

Фото из архива "НГ"

- Наша позиция осаётся неизменной: полная амнистия и легализация всех транспортных средств, ввезённых на территорию РК из стран-участниц ЕАЭС, - сообшил Диас Нурмагамбетов. - Жалыбин предложил подождать ещё 10 дней. Мы согласились, подождём ответа из Нур-Султана. 

Напомним, от владельцев автомобилей с иностранными номерами власти РК требуют соблюдения закона 2014 года, предусматривающего оплату таможенного и утилизационного сборов, сумма которых может превышать стоимость автомобилей в несколько раз. После ряда протестных акций президент РК подписал указ, который вводит понятие временной регистрации. Автовладельцы должны до 1 марта 2020 года встать на временный учёт, а через год все-таки выполнить требования закона.

Но протестующие заявили, что с такой позицией не согласны. По словам Диаса Нурмагамбетова, большинство автомобилей нельзя поставить на учёт, так как они не соответствуют техническим требованиям законодательства, а временная регистрация для автомобилей старше 3 лет предполагает дополнительный сбор в размере 1 325 500 тенге. 
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* abaika95
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
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Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:29
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