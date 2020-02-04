Цитата: abaika95:

По каким это по 9-8-7 мкр ?) Где во дворах двум велосипедистом то трудно развернутся) Дааа сделали вывод конечно)



Вы путаете ошибки проектировщиков и отсутствие у них информации о количестве автомобилей через 50 лет. Плюс в каждом из этих микрорайнов происходила точечная застройка в последние 5-10 лет, в 8 мкрне в последний год идёт строительство ещё двух 9-этажек возле 16й школы на месте как раз-таки автостоянки и проезда через микрорайон. И вот это вытворяют уже современные проектировщики, которые не только знают о количестве личного транспорта, но и сами наверняка ежедневно сталкивается с неудобствами от него.



- А куда ж теперь машины ставить?

- Да куда хотите, - я так понял ответ акимата в связи с разрешением на застройку в 8 мкрне.



В 5,6,7 мкрнах нет школ с русским языком обучения, в 5-6 мкрнах даже детсадов нет - многим приходится иметь машину. Ну и кто здесь виноват? Опять советские проектировщики? 5 и 6 мкрны застраивали недавно.



Садовая, 100 А,Б,В,Г,Д,Е..К уже можно вечером пройти-проехать? Тоже самое Жана-Кала. Просто хаос с брошенными машинами, паркуют по Фролова даже под знаком "Стоянка запрещена". А вроде строили не в 70-х, в конце 2000-х и 2010-х. 5 мкрн, 11,12й вроде тоже по госпрограмме строились в середине 2000х? Автовладельцы тех домов спасаются только наличием парковки возле других домов, вот действительно где двум велосипедистам не разъехаться - это дворы тех домов.



Цитата: abaika95:

Аэропорт,юбилейный, Наурыз,неплохие же райончики)



Издалека вроде неплохо, но Аэропорт и Юбилейный дома как из 70х. Дворы, кстати, тесные. На уровне советских 7-9 мкрнов., особенно в Алтын-Армане по Гагарина 221й дом (или 225й). Как-то приехали к знакомым и нет места машину поставить, вдоль подъездов проезды в 1 машину. Покрутился-покрутился и нашли место только метрах в 300 на дороге.



И, самое главное, 2й Кустанай и Северо-Запад оторваны от юга города - КЖБИ, 5-9 микрорайнов, Западного и пр., хотя находятся рядом. С другими районами они связаны только через центр по Гагарина. И, судя по активной застройке, никаких путепроводов с Победы, Тарана, Гоголя, Дощанова там не предвидится. А если так, то в будущем, с ростом населения в Северо-Заданых районах, утром и вечером будет одна сплошная пробка по Гагарина-Назарбаева.



В Наурызе некоторые дома нравятся. Еще из свежих неплохо построили в 5 мкрне 20, 21й дома и 12А - свой закрытый двор, хороший ПКСК, качели-карусели, деревья, клумбы, парковка по 1 месту на квартиру наверное точно будет и дома небольшие 4-этажные, в последнем даже подземная стоянка есть. Но, как уже писал, детсадов и школ там нет. Не люблю точечную застройку, но пожил бы в новой 9-этажке напротив музыкальной школы. Центр и вполне можно без машины обойтись, хотя там и гаражи, и парковка для жильцов предусмотрена. Двора только нет для детей.