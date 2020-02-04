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04.02.20 22:53
ACROS
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
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04.02.20 22:43
Гога
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
ACROS: на один дом. Золотая вода получится !
04.02.20 22:41
ACROS
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
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Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае

Галина КАТКОВА

4 февраля 2020, 20:03 |  Государство

Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.

Денисов заявил, что необходимо прекратить «губить зеленые насаждения в городе».

И добавил, что если это будет сделано, то он с завтрашнего дня начнет кампанию по сбору средств на прижизненный бюст акиму города.

- Ни от одного человека я не слышал, чтобы он одобрил это варварство, которое творится в отношении зеленых насаждений. Нет никаких экологов, о которых мы договаривались сразу после того, как вы пришли в город, - обратился он к акиму, - лесорубы чистой воды, которые за бутылку «Таласа» вырубят всю улицу, а не только отдельное дерево... Никто там при порубках не был — я постоянно останавливался и спрашивал, где экологи, которые определяют, дерево свое отжило, болеет оно или здоровое? Там были откровенные лесорубы. Прошу от имени жителей города эту кампанию прекратить.

Аким Костаная выступавшему оппонировал, признав некоторые проблемы. В частности, по кронированию деревьев на проспекте Абая «с отклонениями», по факту чего было проведено служебное расследование и наказан сотрудник компании «Таза жол». Но в основном он считает, что все идет, так как нужно. И зеленая комиссия, в которую вошли научные работники, журналисты, работала, их мнения учитывались. К тому же кронируют по заявкам граждан.

- Кронирование — это омоложение, оздоровление деревьев, - пояснил аким города, - а в отношении того, чтобы прекратили, как вы сказали издевательство... - лет 40-60 нашим тополям, они в этом нуждаются. Например, кронирование, которое мы начали между Костанаем и городом Тобыл — это наведение порядка, там 100-процентно верхушки тополей были сухие. Поголовно мы никогда не кронировали... Такой установки нет... Формовочным кронированием весь мир занимается. Другой вопрос, что у нас нет опыта в этом направлении. В этом году будем умнее.

Денисов в ответ сослался на пример Нур-Султана, где на Правобережье никто старые деревья не трогает, растут кудрявые клены, тополя и карагачи, которые у нас уничтожили на корню.

- По кронированию правильно поднимают вопрос. Мне пишут жалобы, - сказал свое слово и аким области. - Может, не надо 7-8 подрядчиков задействовать? Какие-то хорошо работают, каких-то вы наказываете, какие-то нанимают на улице мягко говоря непрофессионалов... И они не то, что людям настроение портят, но просто варварски поступают. Надо 2-3 подрядчика, которые умеют работать, понимают, что такое зеленые насаждения... Даю поручение, подойдите к делу основательно. И прозрачность должна быть - людям надо говорить: такая-то улица, здесь необходимость назрела, есть заключения от экологов, от службы защиты растений, от служб, которые способны заключить, что через три года эти деревья сгниют... И если общественность поддерживает, тогда кронировать. А если только потому, что кому-то не понравилось, направо и налево уничтожать деревья — это неправильный подход.
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Комментарии к новости
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* Гога
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2184
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
, направо и налево уничтожать деревья — это неправильный подход.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37583
----Неужели достучались до власти ??
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* drakon
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18513
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

И если общественность поддерживает, тогда кронировать

Цитата:

А если только потому, что кому-то не понравилось, направо и налево уничтожать деревья — это неправильный подход.

Получается, направо и налево уничтожать
деревья - это правильный подход?... :lol: :oops: :-o
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§ abaika95
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//добавил, что если это будет сделано, то он с завтрашнего дня начнет кампанию по сбору средств на прижизненный бюст акиму города//



Представляю если аким внемлет Денисову и прекратит компанию по кронированию) бюст хорошо будет смотреться наверно)
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§ Тот самый
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этом году будем умнее.


Деньги осваивать и ничего не делать? ))) Ещё спорит аким. Тополя возможно и отжили своё, менять тогда их нужно планомерно. А вот клёны, карагачи вообще нельзя кронировать. Просто уродуете деревья. Не надо собирать комиссию из ничего не понимающих людей, наймите одного хорошего специалиста. Они есть даже в нашем городе. И пусть он говорит этим подрядчикам что нужно делать и контролирует их.
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ещё спорит аким.//



А что ему запрещено это делать?)



Цитата-//наймите одного хорошего специалиста. Они есть даже в нашем городе//



Неужто вы из их числа?)
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* ACROS
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Получается, направо и налево уничтожать деревья - это правильный подход?.


Нет....правильней будет:".... слева направо - это правильный подход"
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"Нужные деньги"
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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