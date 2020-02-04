Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае

Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.

Денисов заявил, что необходимо прекратить «губить зеленые насаждения в городе».

И добавил, что если это будет сделано, то он с завтрашнего дня начнет кампанию по сбору средств на прижизненный бюст акиму города.

- Ни от одного человека я не слышал, чтобы он одобрил это варварство, которое творится в отношении зеленых насаждений. Нет никаких экологов, о которых мы договаривались сразу после того, как вы пришли в город, - обратился он к акиму, - лесорубы чистой воды, которые за бутылку «Таласа» вырубят всю улицу, а не только отдельное дерево... Никто там при порубках не был — я постоянно останавливался и спрашивал, где экологи, которые определяют, дерево свое отжило, болеет оно или здоровое? Там были откровенные лесорубы. Прошу от имени жителей города эту кампанию прекратить.

Аким Костаная выступавшему оппонировал, признав некоторые проблемы. В частности, по кронированию деревьев на проспекте Абая «с отклонениями», по факту чего было проведено служебное расследование и наказан сотрудник компании «Таза жол». Но в основном он считает, что все идет, так как нужно. И зеленая комиссия, в которую вошли научные работники, журналисты, работала, их мнения учитывались. К тому же кронируют по заявкам граждан.

- Кронирование — это омоложение, оздоровление деревьев, - пояснил аким города, - а в отношении того, чтобы прекратили, как вы сказали издевательство... - лет 40-60 нашим тополям, они в этом нуждаются. Например, кронирование, которое мы начали между Костанаем и городом Тобыл — это наведение порядка, там 100-процентно верхушки тополей были сухие. Поголовно мы никогда не кронировали... Такой установки нет... Формовочным кронированием весь мир занимается. Другой вопрос, что у нас нет опыта в этом направлении. В этом году будем умнее.

Денисов в ответ сослался на пример Нур-Султана, где на Правобережье никто старые деревья не трогает, растут кудрявые клены, тополя и карагачи, которые у нас уничтожили на корню.

- По кронированию правильно поднимают вопрос. Мне пишут жалобы, - сказал свое слово и аким области. - Может, не надо 7-8 подрядчиков задействовать? Какие-то хорошо работают, каких-то вы наказываете, какие-то нанимают на улице мягко говоря непрофессионалов... И они не то, что людям настроение портят, но просто варварски поступают. Надо 2-3 подрядчика, которые умеют работать, понимают, что такое зеленые насаждения... Даю поручение, подойдите к делу основательно. И прозрачность должна быть - людям надо говорить: такая-то улица, здесь необходимость назрела, есть заключения от экологов, от службы защиты растений, от служб, которые способны заключить, что через три года эти деревья сгниют... И если общественность поддерживает, тогда кронировать. А если только потому, что кому-то не понравилось, направо и налево уничтожать деревья — это неправильный подход.