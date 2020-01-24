pro100tak Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 440

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:47 Чо-то не понял. Может, Премьер ошибся или наговаривает специально? Может, ему подсунули не те данные? Мы же вот здесь https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37392 впереди всех, даже опередили Нур-Султана. Вот бывает такое в плотницком деле, если гвоздь сильно вылазит где-то - его или забивают на место, или, когда на место не стает, срезают лишнее с башкой. Вот и вопрос, может мы погорячились, что у нас позади Нур-Султан? Или там не поверили нашим цифрам, и сказали, что типа ребята, вы там чо-то по ушам хотите проехать. Только здесь как бы по чьим - по нашим или Нур-Султана?