Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
На расширенном заседании правительства РК Аскар Мамин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии регионов, передает zakon.kz.
Фото Informburo.kz
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.
Так, по итогам 2019 года по 7 показателям в 8 регионах - Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также Алматы - обеспечены опережающие темпы роста по основным показателям социально-экономического развития. 5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области, города Шымкент и Нур-Султан. - сказал он.
Остальные 4 региона завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений. (Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Турекстанская области)
Следует отметить, в 10 регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально-значимые продовольственные товары. Наибольший рост цен зафиксирован в городах Атырау (+13,2%), Павлодар (+13,1%), Нур-Султан (+12,9%), Алматы (+12,6%), Уральск (+12,5%) и Кокшетау (+12,3%), - уточнил премьер-министр.
В этой связи, особое внимание будет уделено контролю цен на социально-значимые продовольственные товары через снижение импортозависимости и применение имеющихся инструментов регулирования.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 6
Всего: 180
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: Это последнее на сегодня. Пусть и дальше ждет ))
Дорога ли у нас электроэнергия?
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи) Показательный срез аудитории Нашей Газеты)
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf: Это первое фото ?? kbkz1980 ждет остальные .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Абайкин, я седня наконец то посмотрел твой любимый фильмец "джокер". Мда. Я думал будет крутой боевик. Экшн. Чёт мне не очень// Не он не самый мой любимый фильм) и даже не в...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Помнишь, жаловалась тебе, как Абайка послал однажды Макса на ряд латинских букОФ. Я, как добросовестный пользователь, тоже пошла по этой ссылке И попала на канадский сайт,порнографический// ...