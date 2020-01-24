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maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: Это последнее на сегодня. Пусть и дальше ждет ))
24.01.20 11:48
abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи) Показательный срез аудитории Нашей Газеты)
24.01.20 11:47
Гога
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf: Это первое фото ?? kbkz1980 ждет остальные .
24.01.20 11:44
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Абайкин, я седня наконец то посмотрел твой любимый фильмец "джокер". Мда. Я думал будет крутой боевик. Экшн. Чёт мне не очень// Не он не самый мой любимый фильм) и даже не в...
24.01.20 11:43
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Помнишь, жаловалась тебе, как Абайка послал однажды Макса на ряд латинских букОФ. Я, как добросовестный пользователь, тоже пошла по этой ссылке И попала на канадский сайт,порнографический// ...
24.01.20 11:40
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Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание

24 января 2020, 11:07 |  Государство

На расширенном заседании правительства РК Аскар Мамин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии регионов, передает zakon.kz.

Фото Informburo.kz

По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.

Так, по итогам 2019 года по 7 показателям в 8 регионах - Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также Алматы - обеспечены опережающие темпы роста по основным показателям социально-экономического развития. 5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области, города Шымкент и Нур-Султан. - сказал он.

Остальные 4 региона завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений. (Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Турекстанская области)

Следует отметить, в 10 регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально-значимые продовольственные товары. Наибольший рост цен зафиксирован в городах Атырау (+13,2%), Павлодар (+13,1%), Нур-Султан (+12,9%), Алматы (+12,6%), Уральск (+12,5%) и Кокшетау (+12,3%), - уточнил премьер-министр.

В этой связи, особое внимание будет уделено контролю цен на социально-значимые продовольственные товары через снижение импортозависимости и применение имеющихся инструментов регулирования.
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§ alex_60
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская,//

опять отличились.
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Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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