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ACROS
Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
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Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике

Галина КАТКОВА

20 января 2020, 11:21 |  Общество

На расширенном заседании облакимата сегодня, 20 января, обсудили итоги социально-экономического развития региона за 2019 год и задачи на 2020 год. По официальной статистике, лучше всего обстоят дела в секторе обрабатывающей промышленности.

Фото tengrinews.kz

За прошедший год предприятиями Костанайской области было произведено промышленной продукции на 1 196,3 млрд тенге против 883,4 млрд тенге в 2018-м году. С этим объемом, превышающим в денежном выражении триллион тенге, и ИФО промышленности 115,3% Костанайская область — первая в республике, отметил глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ. Позади Шымкент, Нур-Султан, Западно-Казахстанская область.

В структуре промышленности доминируют горнодобывающая промышленность, на долю которой приходится 42,5% производства, и обрабатывающая — с долей 52,5%.

- В отрасли увеличены за прошлый год добыча железной руды, руды медной и золотосодержащей, производство железорудных концентратов и окатышей, - доложила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, - если говорить об обрабатывающем секторе, то здесь за отчетный период произведено продукции на 828,3 млрд тенге, индекс физического объема составил 125,9%. Это обеспечено за счет роста производства в машиностроении, металлургии. Более 38% всего объема в обрабатывающей отрасли обеспечило машиностроение. С начала года ТОО «СарыаркаАвтопром» произведено 24 077 легковых автомобилей (рост количества в 2 раза), 1 282 грузовых ( с ростом в 8 раз), 443 автобуса и микроавтобуса (с ростом в 5 раз). Особо хочется подчеркнуть, что экспорт автомобилей, собранных на заводе ТОО, в 9 раз больше, чем в 2018 году, составил 2 629 единиц на 13,2 млрд тенге. Также увеличено производство комбайнов на АО «Агромаш холдинг» на 47,9%.

Руководитель управления отметила, что в обрабатывающем секторе увеличены объемы производства продуктов питания — доля пищевой промышленности составляет около 31%. Также рост показателей демонстрирует металлургия, доля которой в обработке достигает 20,4%.

Оценивая эти итоги, аким области сказал о том, что инвестиции в сектор автомобилестроения будут увеличиваться. В ближайшее время за счет роста вложений со стороны Узбекистана.

- Если в прошлом году их инвестиции в наше автомобилестроение составляли около 30 млрд тенге, то планируется, что будет вложено примерно 100 млрд тенге, - сказал Архимед Мухамбетов.

По его словам, речь идет не только об увеличении производства, но и о сборке новых моделей.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Экономика Костанайской области «поехала» вперед на...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.01.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руды медной

Ух ты ж! А где у нас медные рудники?
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§ лимон
Re: Экономика Костанайской области «поехала» вперед на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.01.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А где у нас медные рудники?


тоже удивился медной руде в нашей области
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§ директор пляжа
Re: Экономика Костанайской области «поехала» вперед на...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.01.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
оже удивился медной руде в нашей области

там же где и золото.
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§ лимон
Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.01.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
там же где и золото


на сайте комитета геологии и недропользования наша область не указана по добычи меди, хотя там может устаревшая информация
http://info.geology.gov.kz/ru/informatsiya/spravochnik-mestorozhdenij-kazakhstana
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§ Ольга Колоколова
Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2390
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 20.01.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем не менее директор пляжа прав: медь добывают там же, где и золото. В частности на Варваринском месторождении.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 20.01.2020 - 12:37]
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§ директор пляжа
Re: Экономика Костанайской области «поехала» вперед на...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.01.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
хотя там может устаревшая информация

никакая" информация
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§ Butch
Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
там же где и золото.

Благодарю!
Классно! Я и не знал :oops:
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§ abaika95
Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в Житикаринском районе вроде золото добывают)
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§ Елена Пикельная
Re: Экономика Костанайской области «поехала» вперед на...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 308
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 20.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
тоже удивился медной руде в нашей области

Посетите зал геологии нашего краеведческого музея, там увидите замечательную "ветку" самородной меди. Ну, и само собой, есть золотомедной руды кусман.
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§ Nikola_Esil
Re: Экономика Костанайской области «поехала» вперед на...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 20.01.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АО «Агромаш холдинг»

поправьте пожалуйста на АО «Агромашхолдинг KZ»
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§ ACROS
Re: Экономика Костанайской области «поехала» вперед на...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//.....С начала года ТОО «СарыаркаАвтопром» произведено 24 077 легковых автомобилей (рост количества в 2 раза).....//

Поэтому взялись за авто с киргизскими и армянскими номерами - это прямые конкуренты нашему "отвёрточному " автопрому.
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