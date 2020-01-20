Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике

На расширенном заседании облакимата сегодня, 20 января, обсудили итоги социально-экономического развития региона за 2019 год и задачи на 2020 год. По официальной статистике, лучше всего обстоят дела в секторе обрабатывающей промышленности.

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За прошедший год предприятиями Костанайской области было произведено промышленной продукции на 1 196,3 млрд тенге против 883,4 млрд тенге в 2018-м году. С этим объемом, превышающим в денежном выражении триллион тенге, и ИФО промышленности 115,3% Костанайская область — первая в республике, отметил глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ. Позади Шымкент, Нур-Султан, Западно-Казахстанская область.

В структуре промышленности доминируют горнодобывающая промышленность, на долю которой приходится 42,5% производства, и обрабатывающая — с долей 52,5%.

- В отрасли увеличены за прошлый год добыча железной руды, руды медной и золотосодержащей, производство железорудных концентратов и окатышей, - доложила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, - если говорить об обрабатывающем секторе, то здесь за отчетный период произведено продукции на 828,3 млрд тенге, индекс физического объема составил 125,9%. Это обеспечено за счет роста производства в машиностроении, металлургии. Более 38% всего объема в обрабатывающей отрасли обеспечило машиностроение. С начала года ТОО «СарыаркаАвтопром» произведено 24 077 легковых автомобилей (рост количества в 2 раза), 1 282 грузовых ( с ростом в 8 раз), 443 автобуса и микроавтобуса (с ростом в 5 раз). Особо хочется подчеркнуть, что экспорт автомобилей, собранных на заводе ТОО, в 9 раз больше, чем в 2018 году, составил 2 629 единиц на 13,2 млрд тенге. Также увеличено производство комбайнов на АО «Агромаш холдинг» на 47,9%.

Руководитель управления отметила, что в обрабатывающем секторе увеличены объемы производства продуктов питания — доля пищевой промышленности составляет около 31%. Также рост показателей демонстрирует металлургия, доля которой в обработке достигает 20,4%.

Оценивая эти итоги, аким области сказал о том, что инвестиции в сектор автомобилестроения будут увеличиваться. В ближайшее время за счет роста вложений со стороны Узбекистана.

- Если в прошлом году их инвестиции в наше автомобилестроение составляли около 30 млрд тенге, то планируется, что будет вложено примерно 100 млрд тенге, - сказал Архимед Мухамбетов.

По его словам, речь идет не только об увеличении производства, но и о сборке новых моделей.