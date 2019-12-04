Хозяин "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе #73





(Полноправные пользователи) Сообщений: 82

Регистрация: 28.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:21 Цитата: abaika95:

Факт,комменты пишутся 20-30 городскими обиженными ( специалистами по всем вопросам) которые думают что у них "актгрпоз" с фейковых аккаунтов либо поуеховшими в заграницы и оттуда несущими свой понос)

Это ни разу не факт, а очередное передёргивание.

А вот факт, что появилось несколько (меньше 10) свежезарегистрированных аккаунтов здесь на сайте, которые как по команде появляются при обсуждении острых околополитических тем и несут одинаковую нурлыботско-хабаровскую чушь.

А вот и ссылки: Инста НГ-1

и ещё Инста НГ-2

Больше 300- комментов, тысячи (как вы и хотели) лайков, сохранений и перепостов.

В ОК и ВК заходить не стал, но и школота и более зрелые тоже однозначно против принудиловки, просто там аудитория в разы меньше, чем в инсте и реакция тоже.

Любой и даже диванный социолог вам расскажет, что если отреагировали в соцсетях(коммент, лайк, перпост и пр.) на событие сотни людей, то смело масштабируйте в 20-50 раз и получите адекватную массу людей обсуждающих и переживающих эту проблему.

И это не таинственные 20-30 поуехавших + городские сумасшедшие.

Это и есть Общество. Да, разобщённое, да забитое и несмелое, да боящееся за свои рабочие места и отношения с начальством, но уже хотя бы пытающееся проговорить свои проблемы.

А проблема ( а вообще-то массовое, длящееся уголовное/коррупционное правонарушение) есть. И её надо решать.