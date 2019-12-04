"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе

Копию электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа с адреса 5560495@mail.ru, а также файл «Разнарядка по подписке», прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм один из наших читателей. Свое имя он обнародовать не стал, опасаясь негативных последствий такого шага.

- В Мичуринской средней школе Костанайского района учителя выписывают каждый год по 3-4 газеты на сумму 20-25 тысяч тенге, - пожаловался читатель. – Каждый учитель вынужден подписываться на несколько изданий, которые не имеют никакого отношения к работе педагога.

В разнарядке указаны наименования шести газет и план по подписке, всего - 150 экземпляров. Среди изданий - республиканские СМИ «Егемен Казахстан» (15 экземпляров) и «Казахстанская правда» (15 экземпляров), а также областные «Костанайские новости» (30 экземпляров), «Костанай Агро» (10 экземпляров), «Костанай Таны» (6 экземпляров). Больше всего, 74 экземпляра, выделили газете Костанайского района «Арна».

21 ноября "НГ" отправила запрос в акимат Мичуринского сельского округа с просьбой прокомментировать это письмо. 29 ноября получили ответ.

- Печатные издания остаются важнейшими источниками информирования населения о происходящих событиях, реализуемых в нашей стране государственных программах, - сообщает аким округа Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ. - В республиканских и местных изданиях с постоянной регулярностью выходят и статьи, связанные с педагогической деятельностью. К примеру, не так давно в СМИ широко обсуждался законопроект «О статусе педагога», внесённые изменения в законодательство о выплате заработной платы. Акимат сельского округа, являясь органом, обеспечивающим проведение государственной политики на соответствующей территории, в целях объективного и беспристрастного доведения информации до населения о различных изменениях, мероприятиях, нововведениях проводимых в нашей стране, информирует население сельского округа о начале подписной кампании.

Жумагалиев отмечает, что аппарат акима не принуждал ни жителей села, ни учителей к подписке на определённые СМИ. А таблица, отправленная специалистом, носит "исключительно рекомендательный характер".

- Со всей ответственностью заявляем, что на имя акима Мичуринского сельского округа ни от редакторов газет, ни от руководства района или управления внутренней политики области просьбы и указания не поступали, - пишет в ответе на запрос "НГ" Жумагалиев. – Выписка печатного издания – это исключительное право гражданина и является добровольным. Вместе с тем поясняю, что в соответствии с законодательством РК государственное учреждение «Аппарат акима Мичуринского сельского округа Костанайского района» осуществляет официальный обмен информацией посредством интернет-портала государственных органов, а электронный адрес 5560495@mail.ru является личной электронной почтой специалиста.

Как выяснила "НГ", цифры в «личной электронной почте специалиста» совпадают с номером телефона акимата сельского округа.