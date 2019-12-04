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alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang: И чей же личный а дуру не включай.
04.12.19 14:40
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход// Юле стали доплачивать за роль конферансье)
04.12.19 14:39
Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60: а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ. И чей же личный адрес ng@ng.kz ? [Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
04.12.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно// Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились) Цитата-//Давай новости Карфагена// Новость для незнающих...
04.12.19 14:37
alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
много шума из ничего. личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ. он же и единственный в акимате. который отвечает за связь акимата с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека уверен у него...
04.12.19 14:36
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"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе

Георгий ГОВОРОВ

4 декабря 2019, 13:40 |  Государство

Копию электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа с адреса 5560495@mail.ru, а также файл «Разнарядка по подписке», прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм один из наших читателей. Свое имя он обнародовать не стал, опасаясь негативных последствий такого шага.

- В Мичуринской средней школе Костанайского района учителя выписывают каждый год по 3-4 газеты на сумму 20-25 тысяч тенге, - пожаловался читатель. – Каждый учитель вынужден подписываться на несколько изданий, которые не имеют никакого отношения к работе педагога.

В разнарядке указаны наименования шести газет и план по подписке, всего - 150 экземпляров. Среди изданий - республиканские СМИ «Егемен Казахстан» (15 экземпляров) и «Казахстанская правда» (15 экземпляров), а также областные «Костанайские новости» (30 экземпляров), «Костанай Агро» (10 экземпляров), «Костанай Таны» (6 экземпляров). Больше всего, 74 экземпляра, выделили газете Костанайского района «Арна».

21 ноября "НГ" отправила запрос в акимат Мичуринского сельского округа с просьбой прокомментировать это письмо. 29 ноября получили ответ.

- Печатные издания остаются важнейшими источниками информирования населения о происходящих событиях, реализуемых в нашей стране государственных программах, - сообщает аким округа Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ. - В республиканских и местных изданиях с постоянной регулярностью выходят и статьи, связанные с педагогической деятельностью. К примеру, не так давно в СМИ широко обсуждался законопроект «О статусе педагога», внесённые изменения в законодательство о выплате заработной платы. Акимат сельского округа, являясь органом, обеспечивающим проведение государственной политики на соответствующей территории, в целях объективного и беспристрастного доведения информации до населения о различных изменениях, мероприятиях, нововведениях проводимых в нашей стране, информирует население сельского округа о начале подписной кампании.

Жумагалиев отмечает, что аппарат акима не принуждал ни жителей села, ни учителей к подписке на определённые СМИ. А таблица, отправленная специалистом, носит "исключительно рекомендательный характер".

- Со всей ответственностью заявляем, что на имя акима Мичуринского сельского округа ни от редакторов газет, ни от руководства района или управления внутренней политики области просьбы и указания не поступали, - пишет в ответе на запрос "НГ" Жумагалиев. – Выписка печатного издания – это исключительное право гражданина и является добровольным. Вместе с тем поясняю, что в соответствии с законодательством РК государственное учреждение «Аппарат акима Мичуринского сельского округа Костанайского района» осуществляет официальный обмен информацией посредством интернет-портала государственных органов, а электронный адрес 5560495@mail.ru является личной электронной почтой специалиста.

Как выяснила "НГ", цифры в «личной электронной почте специалиста» совпадают с номером телефона акимата сельского округа.


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Комментарии к новости
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 04.12.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
А таблица, отправленная специалистом, носит "исключительно рекомендательный характер".
какой характер??? не нужно бабушку лохматить...без соплей местных аКИМЯТ люди сами решат что выписывать...пусть аким себе всю таблицу выпишет и предоставит квитанции...опять глаза закроют?? наказывайте уже нормально этих бездельников...Токаеву отправьте..с видообращением..тогда быстро примут меры...кажды год, одно и тоже...или в прокуратуру с коллективным письмом...
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* maxsaf
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а электронный адрес 5560495@mail.ru является личной электронной почтой специалиста.

А что этот адрес делает на сайте госзакупок? :lol:
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* maxsaf
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще здесь :lol:
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* yudjin
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что этот адрес делает на сайте госзакупок?

по ходу спесиалиста попуталя личный ящик с государственным ;-)
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* maxsaf
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А какие мысли по поводу второй ссылки?
Цитата:
Наименование учреждения: ГУ «Аппарат акима Мичуринского сельского округа Костанайского района»

Адрес: 111110, Костанайская область, Костанайский район, Мичуринский сельский округ, с. Мичуринское, ул. Строительная 9, 1

Телефон(факс): 8(71455)6-04-95, 8(71455)6-00-74


E-mail: 5560495@mail.ru
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* maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все фигня. Самый прикол в том, что этот же самый адрес - на фирменном бланке в шапке письма, в котором они же и открестились от этого адреса.
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.12.2019 - 14:15]
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* Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12214
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, рекомендательнй, - со словом "разнарядка" и указанием конкретного количества экземпляров конкретных СМИ. Хотя вот первый руководитель школы вполне может проигнорировать такую "разнарядку". Правда, его за это никто не погладит.

Уже мелькал такой ответ из какой-то другой организации - почти под копирку "всего лишь рекомендация", "виноват специалист", "никто не принуждает".

[Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:22]
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* yudjin
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А какие мысли по поводу второй ссылки?

попытка состроить красивую мину при плохой игре... как собственно и в любом данном учреждении, пойманном на подобном ая-яй.
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* maxsaf
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12214
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это все фигня. Самый прикол в том, что этот же самый адрес - на фирменном бланке в шапке письма, в котором они же и открестились от этого адреса.

Это фиаско, братан!(с)

И почему бы редакции не отправить ещё один запрос в акимат - что личная почта специалиста делает на официальном бланке акимата района?

[Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:26]
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§ Маркс
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 620
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И почему бы редакции не отправить ещё один запрос в акимат - что личная почта специалиста делает на официальном бланке акимата района?

Аппарат акима Мичуринского сельского округа Костанайского района» осуществляет официальный обмен информацией посредством интернет-портала государственных органов, а фирменный бланк письма является личным бланком специалиста.
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* юля елиссева
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1437
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.12.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже соврать "списиалисты" акиматовские толково не могут :)
Нурлыботы, ваш выход!
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* alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6288
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
много шума из ничего.
личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ.
он же и единственный в акимате.
который отвечает за связь акимата
с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека
уверен у него другой.
что за возня, не пойму.
а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ.
но не на улице.
на которые вы можете написать.
и что?

[Исправлено: alex_60, 04.12.2019 - 14:38]

[Исправлено: alex_60, 04.12.2019 - 14:40]
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* Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12214
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ.

И чей же личный адрес ng@ng.kz ?

[Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
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* abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход//



Юле стали доплачивать за роль конферансье)
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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