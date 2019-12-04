|Цитата:
abaika95:
при чем мой вопрос "о тысячах" "бомбящих"горожан так и повис в воздухе) под публикациями комментаторов в сумме не больше 20-30
А почему не о десятках, сотнях тысяч и даже миллионах?
К чему такое грубое и жалкое передёргивание?
Есть сотни комментариев в аккаунтах соцсетей НГ от конкретных людей, которые возмущаются принудительной подпиской. Они особо и не скрываются за левыми аватарками и выдуманными профилями.
Ликбез надо провести, как прочитать эти сотни комментариев?
Или надо, чтобы тысячи были, а иначе "вы фсё врёте!" и "никто никого не заставляет" ну и на десерт "у НГ бомбит, так как она хочет в этот список попасть, а её не берут"?