Цитата: CrazyBeaver:

Настолько олимпийский, что вот вот вылетит из программы олимпийских игр, уже в 20 году хотели убрать борьбу, но малость притормозили.



В любом случае Олимпийским видам спорта всегда будут уделять внимание. Цитата: CrazyBeaver:

А гиревой спорт конкуренция больше чем в грекоримской уже давно. Наши палуаны ушли в КазакшаКурес и Жекпежек,потому что зрелищнее и гонорары с призовыми больше



Тут не соглашусь, у борцов намного больше конкуренции. Но и не умоляю достоинств гиревиков, пусть тренируются, достойные ребята и железные люди, Карпенко Сергеем хорошо знаком.



Цитата: CrazyBeaver:

Раньше в нашей области зазорно было вернуться с ЧМ без золота, настолько упал уровень, что теперь радуемся чуть ли не единственной медали на весь Казахстан.



В своё время лыжники хорошо выступали, в сборной СССР достаточное количество наших ребят было. Вообще чемпионов мира по Олимпийским видам спорта не очень много из области вышло.