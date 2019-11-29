«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»

Награждение лауреатов, которые в этом году попали в «Золотую книги молодежи» Костанайской области, прошло сегодня, 29 ноября, в новом зале Jastar Saraiy. Церемония началась с гимна и поздравительного слова главы региона Архимеда МУХАМБЕТОВА.





- Скоро в Казахстане отпразднуют День первого президента, - сказал аким области. - В судьбоносные для страны годы Елбасы взял на себя большую ответственность, когда 30 лет назад мы оказались в непростой ситуации, без четких ориентиров. Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделял большое внимание молодежи. Он всегда говорит, что основная ценность молодых - это интеллектуальный капитал, инновационное развитие. В этом году 590 молодых людей в Костанайской области заселились в свои квартиры. «Золотая книга молодежи» - это уникальный проект, который действует с 2005 года. За это время в нее были внесены имена 206 человек, которые достигли высот благодаря упорному труду. Среди них Нурбол Жумаскалиев, Денис Кузин, Иван Дычко и Тамерлан Шадукаев.

Греко-римского борца Тамерлана Шадукаева по-особенному и самым первым чествовали на сцене Jastar Saraiy. Совсем недавно он стал бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.

Зал взорвался овациями, как только Тамерлан вышел на сцену. Аким области вручил ему сертификат на новую 2-комнатную квартиру в Костанае и премию в размере 1 млн тенге.

Потом поочередно вызывали на сцену всех лауреатов этого года и награждали их.

Каждый из лауреатов «Золотой книги молодежи-2019» получил памятный диплом и 100 000 тенге. В этом году их было 11.

Среди особенно достойных можно отметить мастера спорта международного класса по пара пауэрлифтингу, многократного призера и победителя республиканских и международных соревнований Турсынай КАБЫЛ,





врача-фтизиатра Костанайского областного противотуберкулезного санатория им. Карабаева Батырхана ИСМАИЛОВА

и помощника машиниста экскаватора АО «Алюминий Казахстана» Алексея СЫЧУГОВА, который в этом году стал донором печени для ребенка.

- Мне очень нравится «НГ», очень достойная у вас газета, - отреагировал, как только мы представились, Батырхан Исмаилов и тут же пошутил: - У нас в Мендыкаринском районе есть список, по которому просят на газеты подписываться. Я говорю: "Хочу на «Нашу Газету»!", а мне отвечают: "А ее нет в списке!"

Батырхан попал в «Золотую книгу» за вклад в развитие здравоохранения. Он рассказал «НГ», что выиграл грант 982 000 тенге на покупку спортинвентаря для бесплатных занятий спортом. Уже закуплены штанги, блины и другое оборудование, но до сих пор нет помещения.

- 2019-й объявлен Годом молодежи, а помогать молодежи не очень хотят, - говорит Исмаилов. - Пока весь инвентарь располагается в санатории им. Карабалина, но он находится примерно в 1 км от Боровского и доступ для занятий имеет узкий круг людей. Хотелось бы, чтобы помещения для занятий спортом было в центре поселка. Хватило бы помещение площадью до 100 кв. м.

Также в этом году Батырхан за свой счет покупал и монтировал брусья, турники, так он делами пропагандирует здоровый образ жизни.

Но главным героем «Золотой книги молодежи» этого года можно назвать 22-летнего Алексея Сычугова из Лисаковска. В марте этого года он отдал правую долю печени 4-летнему жителю этого города.

- Увидел объявление, что мальчику срочно нужен донор, решил попробовать, - рассказал «НГ» Алексей. - Сдал кучу анализов, прошел проверки, потом была операция по пересадке, которая прошла в Анкаре. Меня сразу предупредили, что могу не выжить после операции, я подписал документы о том, что претензий не будет. С тех пор прошло уже 8 месяцев, пока чувствую себя нормально.

Для 4-летнего Алексея Пургина, котгорый родился без желчевыводящих путей, это была уже вторая пересадка печени. Первым донором был отец, но печень не приживалась, развился цирроз. Вторым донором стал тезка маленького Леши.

- Я с детства мечтал стать героем, - поделился с «НГ» Алексей Сычугов. - Но, когда после пересадки мне сказали, что я герой, я им себя не чувствовал и до сих пор не чувствую. Помочь другому человеку может каждый и это не геройство...

После награждения лауреатов и зрителей ждала концертная программа, в которой танцевал «Карнавал», пели Азамат Ибраев и приглашенная группа «Алем-бенд» из Алматы.

Трое парней в черном зажгли зал так, что часть зрителей вышла к сцене и танцевала вместе с алматинцами.

Фото Ксении РЕБИК

Список награждаемых лауреатов

Золотой книги молодежи Костанайской области – 2019 года

1. Номинация «За достижения в сфере образования и науки (молодые педагоги)»

Милақатов Нұрымжан Бәлдікұлы (молодой педагог, лауреат международных и республиканских конкурсов педагогического мастерства)

2. Номинация «За достижения в сфере спорта»

Кабыл Турсынай Тураркызы (мастер спорта международного класса по пара пауэрлифтингу, многократный призёр и победитель республиканских и международных соревнований)

3. Номинация «За достижения в сфере культуры и искусства»

Уварова Анна Сергеевна (лауреат и победитель международных и республиканских вокальных конкурсов, призер конкурсов по мультипликации и живописи )

4. Номинация «За достижения в сфере журналистики»

Иванова Маргарита Вадимовна (режиссёр-постановщик, автор, сценарист, участница городских, региональных, республиканских мероприятий, фестивалей, театрализованных представлений, форумов, концертных программ, массовых городских мероприятий)

5. Номинация «За вклад в области волонтерства»

Зюванова Мария Юрьевна (руководитель волонтерской организации, имеет почетный титул «Женщина года» в номинации “Алтын жүрек”)

6. Номинация «За вклад в развитие молодежного предпринимательства и Startup проекты»

Танатбаев Айбек Мырзағалиұлы (перспективный бизнесмен, имеет грамоты акима района, а также акима области)

7. Номинация «За вклад в развитие промышленности и агропромышленного комплекса»

Оспанов Батыр Туремуратович (председатель Комитета по делам молодежи машиностроительных предприятий ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «Агромашхолдинг KZ»)

8. Номинация «За вклад в развитие государственной молодежной политики»

Дуйсеков Абай Хасенович (председатель ОО «ЖасStar», член филиала областной партии «НурОтан», член совета по делам молодежи Костанайской области)

9. Номинация «За вклад в развитие государственной службы»

Мурсалина Наталия Юрьевна («Лучший государственный служащий 2019 года» Департамента Агентства по делам государственной службы)

10. Номинация «За вклад в развитие здравоохранения области»

Исмаилов Батырхан Муратбекович (врач-фтизиатр Костанайского областного противотуберкулезного санатория им.М. Карабаева)

11. Номинация «Молодые герои»

Сычугов Алексей Юрьевич (в 2019 году стал донором печени тяжело больному 4-летнему ребенку)