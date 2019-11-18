Сталкер Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #99





(Полноправные пользователи) Сообщений: 226

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:57 Цитата: abaika95:

но вы лицо заинтересованное у вас обида на акимат Рудного так что....)



У меня обида на акимат Рудного? Да бросьте ерунду то мне предъявлять... Какая у меня на них может быть обида? За что вообще? Они там воруют дружненько под носом у Гаязова. Я к ним отношения никакого не имел и не имею, даже контактов. И лично с ними ни с кем не знаком даже!



Вы привели пример - опрос в паблике "Типичный Рудный" по вопросу: следует ли общественному объединению подать заявку на митинг в поддержку требования об отставке акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА. Тут результаты голосования будет оценивать руководство общественного объединения, проводящего опрос, если ему будет достаточно результатов (самого соотношения мнения, сколько за, сколько против) - заявка будет подана. Эти результаты, по сути, больше никакого не касаются - они необходимы лишь для принятия или непринятия решения о подаче заявки на санкционирование митинга. Но я понял Вас, речь ведёте о самом принципе: скажете и в том голосовании, где вопрос о самой отставке - ситуация выглядит также.



По Гаязову уже говорил. Социальные сети по рудненским пабликам и группам последние пять лет просто пестрят претензиями к деятельности акимата и постоянно только и читаешь недовольство им.



Но речь тут идёт о дичайших коррупционных схемах. В таких случаях никакого голосования и никаких митингов быть не должно в принципе. Таких акимов сама власть должна гнать и сразу. Без каких-либо дискуссий вообще на эту тему. Не может аким уследить за деятельностью подчинённых, когда у него под носом слямзили на такой стройке из 330 млн. 240 млн. - о чём это говорит?



На своём месте человек, если даже ко всему этому непричастен? Недоглядел? Недосмотрел? А чем вызвано, что недоглядел и недосмотрел? Может на работе чаще надо бывать?



А в эксплуатацию как это дерьмо принималось - он тоже не знал? При том, что жалобы в УГАСК акимата области на них технадзор по фактам нарушений при строительстве колеса обозрения строчил пачками! Если там виноваты все, а аким просто вот недосмотрел и недоглядел, прошляпил - то нам говорить, в принципе, вообще не о чем))) Ибо всё просто - Карфаген должен быть разрушен, и не более...)))