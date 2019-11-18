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maxsaf:
Как думаете, на кого повесят продажу билетов?
Могу ответить, на кого пытались в суде повесить. На ТОО "АлатауГорСтрой". Объясняли тем, что это ТОО дало гарантию на этот аттракцион на три года. Вот и эксплуатировало... В общем, несусветный бред! Причём тут гарантия и доходы от эксплуатации и сама эксплуатация организацией вообще без штата соответствующих специалистов? Если следили за новостями из зала суда, то Александр ГАВРИЛЬЧИК в суде заявил - требуется изучение кабин колеса китайскими специалистами с завода изготовителя, может есть необходимость что-то утяжелить, сбалансировать и т.д. О чём это говорит? О многих вещах... Но и о том, что гарантию они не могли дать на изделие, которое лишь смонтировали, но не произвели!