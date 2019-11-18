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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ПДД не для обитателей Олимпа//


И для водителей рейсовых бусов) один раз прокатился,хватило впечетлений
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§ elektron
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вам осталось казюлькой пульнуть в меня и маме пожаловаться что я первый начал)

До Вас и того уровня опускаться не собираюсь :lol:
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так вам дали добро на демонтаж или нет?)


Речь не о том, что У НАС есть, а о том, чего у акимата нет!

//заместитель акима Рудного по социальным вопросам Елена СКАРЕДИНА. - У нас уже есть решение суда, по которому демонтажу это колесо не подлежит//

Решения о том, что колесо обозрения не подлежит демонтажу - в природе нет! Иначе - пусть покажет она, что это решение есть.

Специально пояснил. Дел в суде два. По одному из дел исковое требование о демонтаже - оставили без рассмотрения, указав, что рассматривать его нужно во втором деле.
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


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Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Постепенно нагнетая) а не с бухты барахты)


А почему тут с бухты барахты? Вопрос об отставке Гаязова ПУБЛИЧНО давно уже поднимался с такой же формулировкой - "ну сколько можно?"

Лично я об этом высказался тоже публично, как была обнаружена вся коррупционная схема по колесу обозрения (20 мая).

Постоянно в соцсетях под каждым критичным постом по работе акимата Рудного - под каждым почти - поднимается вопрос, а где аким? И тут же всё возвращается на круги своя - нет его, и тут он не живёт и т.д. и нужен ли он такой нам вообще? Примеров тому в сетях массах.

Так что не сбухты барахты вопрос поднялся.
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//До Вас и того уровня опускаться не собираюсь//


Казюлька не долетела) бегите к маме) теперь можно)
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
местный постоянно живущий в Рудном человек?) Или поуеховший?)


Честно, даже не знаю. У меня в ВК даже аккаунта нет. Уже ни раз меня про этот паблик спрашивали, но я не знаю и нет даже предположений.
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* Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что-то меняет в плане повышения качества работы?)

О чём и речь обычный командировочный чиновник. И не более.

Цитата:
abaika95:
10-15 можно доехать

Это как надо ездить? Примерно так? Шутка юмора

А вообще, вопрос действительно, не в том, откуда он. Но и это, конечно, важно. Вопрос в том, сколько он находится на рабочем месте - и т.д. Ни разу не слышал и ни от кого, что перерабатывает он (обычно говорили - несколько часов сутра). Да и вообще - костанаец должен жить в Костанае. Тут всё верно. А рудничанин - в Рудном. И это бесспорно)))))))

[Исправлено: Сталкер, 19.11.2019 - 00:52]
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