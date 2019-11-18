Сталкер Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 205

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:33 Цитата: abaika95:

Постепенно нагнетая) а не с бухты барахты)



А почему тут с бухты барахты? Вопрос об отставке Гаязова ПУБЛИЧНО давно уже поднимался с такой же формулировкой - "ну сколько можно?"



Лично я об этом высказался тоже публично, как была обнаружена вся коррупционная схема по колесу обозрения (20 мая).



Постоянно в соцсетях под каждым критичным постом по работе акимата Рудного - под каждым почти - поднимается вопрос, а где аким? И тут же всё возвращается на круги своя - нет его, и тут он не живёт и т.д. и нужен ли он такой нам вообще? Примеров тому в сетях массах.



Так что не сбухты барахты вопрос поднялся.