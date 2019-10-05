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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Вечерами, там другие планы, обсуждения, координация и прочее. Ну или быстрого реагирования, начнёт действовать//

Не вечерами мы собираемся с Абайкой94,93 перечитываем флуд,новости, и хихикаем)

Гога только сейчас (пардон) прочитал вашу просьбу) не обижайтесь вы так, а то както не серьезно)понимаю вы сейчас, на взводе, понаписали всякое непотребство ) что явно на вас не похоже) в дальнейшем постараюсь не указывать в комментариях то,что вы попросили меня не указывать)
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* Гога
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
elektron
-- На детей и ***** не обижаюсь - пусть готовятся .Будет им чем с утра заняться.
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* Гога
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- Спокоен как сто индейцев . Непотребства нет в моих комментах , я же ребенка уже скушал .И никого в качестве примера не приводил . Так что спокойно готовьтесь к празднованию 750-летия Золотой Орды , ну а Цитата:
асфальтом, теплотрассами, водопроводом, деревьями и домами Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=38756&viewmode=flat&sortorder=0&start=60
подождут!! :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 08.10.2019 - 20:08]
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Спокоен как сто индейцев . Непотребства нет в моих комментах , я же ребенка уже скушал .И никого в качестве примера не приводил . Так что спокойно готовьтесь к празднованию 750-летия Золотой Орды//

Мда) понесло товарища)
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* Гога
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Меня не понесло .А тебя вот понесло !!Цитата:
Гога из Краснодара кушает детей(извините что вас выбрал для примера Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=3030
Жаль , что далеко нахожусь .
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