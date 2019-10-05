abaika95 Николай ВОРОНИН: Былинная история #75





(Полноправные пользователи) Сообщений: 749

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:56 Цитата-// Вечерами, там другие планы, обсуждения, координация и прочее. Ну или быстрого реагирования, начнёт действовать//



Не вечерами мы собираемся с Абайкой94,93 перечитываем флуд,новости, и хихикаем)



Гога только сейчас (пардон) прочитал вашу просьбу) не обижайтесь вы так, а то както не серьезно)понимаю вы сейчас, на взводе, понаписали всякое непотребство ) что явно на вас не похоже) в дальнейшем постараюсь не указывать в комментариях то,что вы попросили меня не указывать)