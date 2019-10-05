Николай ВОРОНИН: Былинная история

Мы погружаемся в прошлое вместо того, чтобы создавать настоящее. Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Праздновать у нас умеют и любят. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять. Правда, учитывая, что Токаев не грешит тщеславием, они не стали восхищаться его мудростью, как было с первым президентом.

Теперь нам внушают, что казахи являются прямыми потомками Золотой Орды. И не смущает, что ее территория была равна территории СССР. Почему именно казахи оказались потомками Золотой Орды? Объяснение до смешного простое - ни одно государство не говорит о Золотой Орде, а значит, наследников, кроме Казахстана, нет. И точка.

В данном случае история выступает как инструмент пропаганды. "Правда - это то, что полагаю я", - изрек Нерон. И в нашем случае - власть сказала, значит, так и есть. Нет суда истории, есть суд историков, послушных власти.

Одна из трагедий истории в том, что доказать правду очень трудно. "История - это ряд выдуманных событий по поводу действительно совершившихся, и счастлив народ, история которого скучна", - сказал французский философ Шарль Монтескье. При отмирании одного общественного строя отмирают и обычаи и традиции, а зарождение нового строя влечет возникновение и утверждение новых обычаев и традиций. Мы же окунаемся в средневековье, не создавая нового, как бы любуемся в зеркале истории. Писатель Михаил Веллер вообще заявил, что история лжива. Если почитать историю армян и римлян о войне Лукулла с Тиграном, то покажется, что это были две разные войны.

История согласна на любые допущения, но основной принцип свят: высокие духовно-умственные и физические качества родного народа есть данность, не подлежащая никаким сомнениям. Но любовь к своему народу и любовь к истине - не одно и то же. Иногда даже вовсе противоположно.

Как пишется история, мы можем наблюдать сейчас. Сколько сказано и еще больше написано о выдающейся роли Нурсултана Назарбаева. Куда не ступи и не посмотри, услышишь - все вокруг создано благодаря ему. Много о своей выдающейся роли написал и сам первый президент. И как тут не застонать от счастья и любви? Какой Вождь нам достался! Что бы мы без него делали! А нурлыкуны? Ведь это уже плод смелых умов нового времени. Хотя многие помнят, что Назарбаев не полетел в Беловежскую Пущу, где за ящиком коньяка сколачивался гроб для СССР и куда его приглашали. Да и независимость Назарбаев объявил последним.

Хорошо сказал британский философ Поппер: "Будущее зависит от нас, и над нами не довлеет никакая историческая необходимость".