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abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Статья началась бодро, мол зачем и для чего?) к середине скатилась в какойто цитатник по теме и нет) тов. Воронин раз за разом хочет продемонстрировать свою высокую эрудированность и знания, но...
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Николай ВОРОНИН: Былинная история

"Любовь к своему народу и любовь к истине - не одно и то же"
5 октября 2019, 09:07 |  Мнения

Мы погружаемся в прошлое вместо того, чтобы создавать настоящее. Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Праздновать у нас умеют и любят. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять. Правда, учитывая, что Токаев не грешит тщеславием, они не стали восхищаться его мудростью, как было с первым президентом.

Теперь нам внушают, что казахи являются прямыми потомками Золотой Орды. И не смущает, что ее территория была равна территории СССР. Почему именно казахи оказались потомками Золотой Орды? Объяснение до смешного простое - ни одно государство не говорит о Золотой Орде, а значит, наследников, кроме Казахстана, нет. И точка.

В данном случае история выступает как инструмент пропаганды. "Правда - это то, что полагаю я", - изрек Нерон. И в нашем случае - власть сказала, значит, так и есть. Нет суда истории, есть суд историков, послушных власти.

Одна из трагедий истории в том, что доказать правду очень трудно. "История - это ряд выдуманных событий по поводу действительно совершившихся, и счастлив народ, история которого скучна", - сказал французский философ Шарль Монтескье. При отмирании одного общественного строя отмирают и обычаи и традиции, а зарождение нового строя влечет возникновение и утверждение новых обычаев и традиций. Мы же окунаемся в средневековье, не создавая нового, как бы любуемся в зеркале истории. Писатель Михаил Веллер вообще заявил, что история лжива. Если почитать историю армян и римлян о войне Лукулла с Тиграном, то покажется, что это были две разные войны.

История согласна на любые допущения, но основной принцип свят: высокие духовно-умственные и физические качества родного народа есть данность, не подлежащая никаким сомнениям. Но любовь к своему народу и любовь к истине - не одно и то же. Иногда даже вовсе противоположно.

Как пишется история, мы можем наблюдать сейчас. Сколько сказано и еще больше написано о выдающейся роли Нурсултана Назарбаева. Куда не ступи и не посмотри, услышишь - все вокруг создано благодаря ему. Много о своей выдающейся роли написал и сам первый президент. И как тут не застонать от счастья и любви? Какой Вождь нам достался! Что бы мы без него делали! А нурлыкуны? Ведь это уже плод смелых умов нового времени. Хотя многие помнят, что Назарбаев не полетел в Беловежскую Пущу, где за ящиком коньяка сколачивался гроб для СССР и куда его приглашали. Да и независимость Назарбаев объявил последним.

Хорошо сказал британский философ Поппер: "Будущее зависит от нас, и над нами не довлеет никакая историческая необходимость".
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, слово "нурлыкун" уже официально добавлено в словари? :lol:
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.10.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья началась бодро, мол зачем и для чего?) к середине скатилась в какойто цитатник по теме и нет) тов. Воронин раз за разом хочет продемонстрировать свою высокую эрудированность и знания, но набивать статью цитатами из книжки "100 цитат о истории" както не очень)

Цитата-// Теперь нам внушают, что казахи являются прямыми потомками Золотой Орды. И не смущает, что ее территория была равна территории СССР//

Спорный момент очень спорный) если профессор Легкий говорил что золотая орда это аналог СССР в средневековье то это не значит что по территории они сопостовимы) откройте карту Орды где на ней: Дальний восток, Сибирь, средняя Азия, южный Кавказ , большая часть Украины, Белоруссия и прибалтика?)

после таких вот выводов тов. Воронина и остольная статья уже не воспринимается как истина)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.10.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
слово "нурлыкун" уже официально добавлено в словари?


Кажется, этот неологизм возник на территории Костанайской области? Очень выразительное определение, из буквального перешедшее в нарицательное.Думаю, в народе сохранится
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