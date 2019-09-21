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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное, что из Послания Токаева будет точно выполнено, так это освобождение малого бизнеса от проверок и, хуже того, от налогов. Я понимаю помощь малому бизнесу, который хоть что-либо производит. А о ком печемся мы?
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не любит дядя Коля мелких лавочников, ох не любит!
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


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Сообщений: 547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший анализ на твердую 3(у Гафурова лучше) есть вопросы по некоторым моментам)

Цитата- // Да и само послание напоминает назарбаевские. Единственное отличие - робкий намек на необходимость разрешения митингов//

Ну не сказать что уж робкий а конкретный-митинги будут разрешены тчк

Цитата- // Спать, спать, вы уже спите...», так правительственные СМИ внушают нам, как мы припеваючи живем//

Скажите в какой стране мира правительственые СМИ говорят народу что в стране все плохо?)

Цитата- // Меломан с образованием заочной музыкальной школы критикует пение Карузо, которое Мойша изобразил ему по телефону//

Анекдот ради анекдота ?) Чтобы показать свою эрудицию и знания еврейских шутеек?)

Цитата- // Львиная часть малого бизнеса занята в сфере обслуживания. Официанты, туроператоры, продавцы всего на свете, дизайнеры любых профилей, а также визажисты, косметологи, консультанты по всем нюансам реальности и бреда, парикмахеры собачьи и кошачьи и т. д. Посмотрите, что творится: на каждом шагу обменники, ломбарды//

Ну г-н Воронин наверно не в курсе что любой большой капитал и предприятие начинается с малого... Бизнеса.Владельцы лавочек и стошек при хороших обстоятельствах и потдержке государства могут разрастись до крупных корпораций и холдингов а вот там уже....
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // обязанностью купцов являлось поддержание городского благоустройства, в частности - мощение улиц//


Дядя Коля наверно НГ не читает) тут писали недавно о программе ауыл каторая направлена на мощение улиц с привлечением лавочников)

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36061
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6717
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.09.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А о ком печемся мы? Львиная часть малого бизнеса занята в сфере обслуживания. Официанты, туроператоры, продавцы всего на свете, дизайнеры любых профилей, а также визажисты, косметологи Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36134

Я никак не пойму чем не угодили тов.Воронину все эти люди?
Если он не ездит по морям ,не ходит к косметологу и уж конечно не пользуется услугами дизайнера ,то это не значит что эти профессии не нужны.
И вообще постоянно критикуя малый бизнес в своих статьях ,Воронин ни разу не предложил альтернативу,что он конкретно предлагает взамен мелких лавочников и малого бизнеса в целом?
Может быть возродить советские магазины с пустыми полками и хамоватыми продавщицами?
Вместо салонов красоты-дом быта?
Одно СТО на весь город и запчасти на авто по большому блату?
Вместо Египта,Турции-путёвка в пансионат Заря?
У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?
Отстали от всего развитого мира лет на 50 не меньше и до сих пор не можете успокоиться.
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§ Butch
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ Воронин по-моему ошибается. "Хабар" даже немного и скромничает описывая прелесть нашей жизни. Как раз таки на основании количества магазинов, салонов как-бы красоты и официантов.
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§ Сыкымы
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?

Оу, оу, оу, полегче на поворотах! Понастроено много чего было. Вы, батенька свой вопрос нонешним задайте Не то что построить, а даже тому, что за копейки досталось, ума дать не смогли. Потому что к власти пришли торгаши - " всё продать и бабки на карман положить, а после нас хоть трава не расти!".
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6717
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.09.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Понастроено много чего было.

Вы правильно выразились "понастроено",главное понастроить огромных цехов и заводов,а будет ли конкурентоспособно и востребовано то что производилось в этих цехах это никого не интересовало.
Потому и бегали все за импортной обувью,одеждой,мебелью электроникой и т.д.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Вас то какая муха укусила?Цитата:
Добринцофф:
Я никак не пойму чем не угодили тов.Воронину все эти люди?

может налогами?
Цитата:
Добринцофф:
Если он не ездит по морям ,не ходит к косметологу и уж конечно не пользуется услугами дизайнера ,то это не значит что эти профессии не нужны.

Не по морям то я езжу, а вот всем выше перечисленным, как то обхожусь.
Цитата:
Добринцофф:
У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?

Ну так сравните Кустанай 100 лет назад (плюс 30-ть лет независимости) и посмотрите. Не считая заводов и фабрик.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
то что производилось в этих цехах это никого не интересовало.

Наглая лож, все как то жили и пользовались.
Было конечно несколько пенкирсонов в городе, как и в стране. Типа сегодняшних айфоныподавай. :lol:
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

И да кстати, о качестве вообще и речи не было, колбасу можно было сразу есть, а не коту сначала давать. ;-)
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Коль речь зашла о качестве - вставлю пять копеек. Мои рассказывают, что продукция в КЗ низшего ценового диапазона - вообще не пригодна в пищу. Я сравниваю с нашим самым дешевым - вполне сьедобно и вкусно. Надо бы испытывать колбаску непонятную не на котах и собаках, а на тех, кто разрешает такое производить или завозить. Персональная ответственность - и все снова станет сьедобным, правда, возможно чуть дороже. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.09.2019 - 23:16]
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6717
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.09.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
все как то жили и пользовались.

Ключевое слово "Как то"
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ключевое слово "Как то"

Смею предположить, что тогдашнее "как то", было лучше сегодняшнего. Для многих.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6717
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.09.19 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Смею предположить, что тогдашнее "как то", было лучше сегодняшнего. Для многих.

Судя по тому с какой "любовью" и завидным постоянством вот уже несколько лет тов. Воронин пишет свои статейки про малый бизнес,ему точно было лучше.
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