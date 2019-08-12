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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3434
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Школу передергиваний

В каком месте? поделитесь пожжлста! :lol: Цитата:
abaika95:
Бред какой-то как будто со стенкой разговариваю)

Согласен, взаимно :lol:
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§ maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как на приведенный список #7 могли вписатся такие не "титульные" Мирошниченко и Бородин? )

Просто временный сбой, уверен, вы скоро и эти улицы переименуете
Цитата:
abaika95: бюрократическая машина во все времена давала сбои, такое мнение что где то инициаторы могли допустить ошибку так как алгоритм переименования очень усложненный
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3434
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не надо обьяснять мне на своих пальцах ономасты не ономасты решали или не решали там

Ну так бы сразу и сказали, что типа мысли в слух! ;-)
Решение переименований акимата и ономастовской комиссии просто в сравнение не идёт. :lol:
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3434
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
скоро и эти улицы переименуете

ну да осталось ещё и ДК Строитель снести. Что бы всё по сценарию было. :lol:
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались?

Ты вообще в курсе, когда переименовали 19-го августа и Павлика Морозова?
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Для справки не местным..

Вот так и выявляются понаехавшие...
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§ abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
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§ abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 00:10
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3434
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Электрон для вас не местного

И кстати, вам там не надоело? Да я уехал. Но Родился в Кустанае. Ещё вопрос, кто из нас более не местный?
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§ Азамат Лисов
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 13.08.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное НГ скоро закроют и мы не сможем говорить о нечистотах страны. Хотя может еще где народ общается я не знаю. Да и хоть нет нет какую правду напишут о которой, народ не знают. А по Герасимову думаю обязательно назовут если конечно не откапают парочку сомнительных диагнозов или ещё чего
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