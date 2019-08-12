Цитата: abaika95:

как на приведенный список #7 могли вписатся такие не "титульные" Мирошниченко и Бородин? )

Просто временный сбой, уверен, вы скоро и эти улицы переименуете

Цитата: abaika95: бюрократическая машина во все времена давала сбои, такое мнение что где то инициаторы могли допустить ошибку так как алгоритм переименования очень усложненный