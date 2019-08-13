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13.08.19 02:18
Азамат Лисов
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Наверное НГ скоро закроют и мы не сможем говорить о нечистотах страны. Хотя может еще где народ общается я не знаю. Да и хоть нет нет какую правду напишут о которой, народ не знают. А по Герасимову...
13.08.19 02:03
elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95: Электрон для вас не местного И кстати, вам там не надоело? Да я уехал. Но Родился в Кустанае. Ещё вопрос, кто из нас более не местный?
13.08.19 00:12
Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
yudjin: Для справки не местным.. Вот так и выявляются понаехавшие...
12.08.19 23:58
Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95: А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались? Ты вообще в курсе, когда переименовали 19-го августа и Павлика Морозова?
12.08.19 23:55
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Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова

Игорь ПРАВЩИКОВ

12 августа 2019, 18:34 |  Общество

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Стас КИСЕЛЕВ. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ".

Официально информация пока не подтверждена.

Фото из архива "НГ"

- Я пока не видел протокола ономастической комиссии, поэтому считаю, что выводы об отказе делать преждевременно, - прокомментировал  ситуацию мажилисмен, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Иван КЛИМЕНКО. - Не исключаю, что речь не идет об окончательном отказе.

Между тем Киселев, который входил в инициативную группу по увековечению имени безвременно умершего известного детского хирурга Дмитрия Герасимова, утверждает, что речь идет именно об отказе.

Пока неизвестно, что послужило поводом для вынесение ономастической комиссией такого решения .

Напомним, что письма в поддержку присвоения одной из улиц Костаная имени Герасимова подписали более 6 500 горожан. В числе поддержавших эту инициативу были и депутаты.

Дмитрий Герасимов умер 14 января 2019 года. Буквально сразу в Костанае началось мощное общественное движение  за увековечение его имени.

Фото из архива "НГ"

5 апреля в Костанае состоялись публичные слушания. Предложений о том, какой именно улице дать имя врача, спасшего тысячи детей, было много. В итоге депутаты Костанайского городского маслихата проголосовали за присвоение имени Герасимова новой и пока безымянной улице в микрорайоне Аэропорт. Так что говорить о том, что причиной отказа стал мораторий на переименования не приходится. 


С тех пор прошло четыре месяца. По данным "НГ", документы возвращали в Костанай, поскольку в них были мелкие недочеты. Все было исправлено и бумаги вновь ушли в столицу.

- Я считаю, это плевок в лицо людям. Если бы хоть один  член ономастической комиссии был  на общественных слушаниях, где люди говорили о Дмитрии Герасимове, о том, что он значил для них, никакого отказа бы не было, - считает Киселев.

"НГ" подготовила официальный запрос в республиканскую ономастическую комиссию.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34310



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34310
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нехорошая комиссия в Астане
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§ Survivor Puma
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато ул. Гагарина быстро переименовали
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§ maxsaf
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю временно разрешить мат. :-(
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§ Ваш земляк
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а чего ещё можно было ожидать?! Это же не какой-то там батыр сказочный...
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§ abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увековечить память уважаемого в городе доктора конечно надо, НО бюрократическая машина во все времена давала сбои, такое мнение что где то инициаторы могли допустить ошибку так как алгоритм переименования очень усложненный ///

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.08.2019 - 23:11]
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§ Сабыр
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сказать-подлецы.
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§ seroff
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 12.08.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё логично Мауленов,Шаяхметов,Кубеев,Кобланды-Батыр,Козыбаев,Донанбаева,Назарбаев-это далеко не полный перечень переименований за последнее время,фамилия Герасимов в эту цепочку ну ни как не вписывается не кажется вам?
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§ maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
фамилия Герасимов в эту цепочку ну ни как не вписывается не кажется вам?

Блестящий ответ:
Цитата:
abaika95:
алгоритм переименования очень усложненный
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§ abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Герасимов в эту цепочку ну ни как не вписывается не кажется вам?

А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались?
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§ Тот самый
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А буквально пару недель назад аж 2 улицы переименовали по просьбе "2х коллективов" и ничего, ономасты молчали. До этого целый Тарановский район! И райцентр переименовали! И тоже никаких трудностей. Памятник поставить батыру? Пожалуйста! А вот дать улицу врачу - это нет, извините... 6500 человек подписало, да кто такая эта комиссия чтобы запрещать?!
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§ zloy kyrgyz
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 12.08.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В комментариях под записью у Киселева

По самым последним данным, далеко не всё в нашем общем деле по увековечению памяти Димы Герасимова потеряно. Только что у меня был разговор с важным источником, который дал понять: решение об отказе в наименовании улицы не окончательное. В ближайшие дни будет обнародован результат, который может оказаться справедливым, и к юбилею Костаная улица имени Доктора Герасимова всё же появится на карте областного центра. Как говорится, будем посмотреть. Всем - спасибо за искреннюю реакцию, она была очень важна!
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§ Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]abaika95: алгоритм переименования очень усложненный - Речь идет о присвоении имени новой , ещё безымянной улице !!! Позор .
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§ Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей_я
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.08.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3434
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались?

А это что тоже онамасты решали? не знал, что то новенькое.
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