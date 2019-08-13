Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Стас КИСЕЛЕВ. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ".
Официально информация пока не подтверждена.
Фото из архива "НГ"
- Я пока не видел протокола ономастической комиссии, поэтому считаю, что выводы об отказе делать преждевременно, - прокомментировал ситуацию мажилисмен, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Иван КЛИМЕНКО. - Не исключаю, что речь не идет об окончательном отказе.
Между тем Киселев, который входил в инициативную группу по увековечению имени безвременно умершего известного детского хирурга Дмитрия Герасимова, утверждает, что речь идет именно об отказе.
Пока неизвестно, что послужило поводом для вынесение ономастической комиссией такого решения .
Напомним, что письма в поддержку присвоения одной из улиц Костаная имени Герасимова подписали более 6 500 горожан. В числе поддержавших эту инициативу были и депутаты.
Дмитрий Герасимов умер 14 января 2019 года. Буквально сразу в Костанае началось мощное общественное движение за увековечение его имени.
Фото из архива "НГ"
5 апреля в Костанае состоялись публичные слушания. Предложений о том, какой именно улице дать имя врача, спасшего тысячи детей, было много. В итоге депутаты Костанайского городского маслихата проголосовали за присвоение имени Герасимова новой и пока безымянной улице в микрорайоне Аэропорт. Так что говорить о том, что причиной отказа стал мораторий на переименования не приходится.
С тех пор прошло четыре месяца. По данным "НГ", документы возвращали в Костанай, поскольку в них были мелкие недочеты. Все было исправлено и бумаги вновь ушли в столицу.
- Я считаю, это плевок в лицо людям. Если бы хоть один член ономастической комиссии был на общественных слушаниях, где люди говорили о Дмитрии Герасимове, о том, что он значил для них, никакого отказа бы не было, - считает Киселев.
"НГ" подготовила официальный запрос в республиканскую ономастическую комиссию.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34310
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34310
Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера
Оказывается всем известны схемы и эти ... надеются на последующее "чудесное " поведение. Хотя возможно что после чудесного поведения денег хватит на внуков. Когда же первый человек в нашей...
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Наверное НГ скоро закроют и мы не сможем говорить о нечистотах страны. Хотя может еще где народ общается я не знаю. Да и хоть нет нет какую правду напишут о которой, народ не знают. А по Герасимову...
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95: Электрон для вас не местного И кстати, вам там не надоело? Да я уехал. Но Родился в Кустанае. Ещё вопрос, кто из нас более не местный?
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
yudjin: Для справки не местным.. Вот так и выявляются понаехавшие...
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95: А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались? Ты вообще в курсе, когда переименовали 19-го августа и Павлика Морозова?