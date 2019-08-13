Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Стас КИСЕЛЕВ. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ".

Официально информация пока не подтверждена.

Фото из архива "НГ"

- Я пока не видел протокола ономастической комиссии, поэтому считаю, что выводы об отказе делать преждевременно, - прокомментировал ситуацию мажилисмен, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Иван КЛИМЕНКО. - Не исключаю, что речь не идет об окончательном отказе.

Между тем Киселев, который входил в инициативную группу по увековечению имени безвременно умершего известного детского хирурга Дмитрия Герасимова, утверждает, что речь идет именно об отказе.

Пока неизвестно, что послужило поводом для вынесение ономастической комиссией такого решения .

Напомним, что письма в поддержку присвоения одной из улиц Костаная имени Герасимова подписали более 6 500 горожан. В числе поддержавших эту инициативу были и депутаты.

Дмитрий Герасимов умер 14 января 2019 года. Буквально сразу в Костанае началось мощное общественное движение за увековечение его имени.

Фото из архива "НГ"

5 апреля в Костанае состоялись публичные слушания. Предложений о том, какой именно улице дать имя врача, спасшего тысячи детей, было много. В итоге депутаты Костанайского городского маслихата проголосовали за присвоение имени Герасимова новой и пока безымянной улице в микрорайоне Аэропорт. Так что говорить о том, что причиной отказа стал мораторий на переименования не приходится.





С тех пор прошло четыре месяца. По данным "НГ", документы возвращали в Костанай, поскольку в них были мелкие недочеты. Все было исправлено и бумаги вновь ушли в столицу.

- Я считаю, это плевок в лицо людям. Если бы хоть один член ономастической комиссии был на общественных слушаниях, где люди говорили о Дмитрии Герасимове, о том, что он значил для них, никакого отказа бы не было, - считает Киселев.



"НГ" подготовила официальный запрос в республиканскую ономастическую комиссию.







Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34310





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34310