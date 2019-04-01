Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае

В городской маслихат поступило обращение акима Костаная, инициированное представителями общественности, по вопросу присвоения имени доктора Дмитрия Герасимова безымянной улице в новом микрорайоне Аэропорт. Её протяженность - 994 м. На улице расположен спортивно-развлекательный комплекс «Костанай», а также строится школа на 900 мест.

Совместное заседание постоянных депутатских комиссий костанайского городского маслихата прошло 28 марта. На нем объявили о подготовке к проведению публичных слушаний, которые пройдут 5 апреля 2019 года в малом зале заседаний акимата Костаная (ул. Пушкина, 98). Начало слушаний - в 11.00.

Для проведения публичных слушаний создана рабочая группа, в состав которой вошли:

Исмуратов Сабит Борисович, депутат Костанайского городского маслихата; Султангазин Манарбек Жалелович, депутат Костанайского городского маслихата; Уразалин Берик Ерназарович, депутат Костанайского городского маслихата; Аубакирова Айслу Рамазановна, руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата города Костаная»; Досымхан Алмат Зайтулы, руководитель отдела административных органов и юридического обеспечения ГУ «Аппарат акимата города Костаная».

- Рабочей группе поручено изучить пакет документов, подготовиться к проведению публичных слушаний, изучить общественное мнение жителей нашего города, - сообщили в городском маслихате.

Выразить свою точку зрения по вопросу переименования также можно письменно по адресу: 110000, Костанай, ул. Пушкина, 98, каб. 208.

Напомним, сбор подписей в поддержку инициативы о присвоении одной из улиц имени доктора Герасимова будет продолжаться вплоть до даты общественных слушаний.

Бумаги для сбора подписей переданы в пять аптек сети «Цветная», расположенных в разных микрорайонах города: 7-ом и 9-ом, на ул. Каирбекова (рядом с ТЦ «Солнечный») и ул. Гоголя (у Французского центра), на пр. Аль-Фараби (при горбольнице).

«Наша Газета» тоже принимает посильное участие в этом деле. Мы публикуем ссылку на форму подписного листа. Распечатав скачанный файл, вы можете подписать его сами и предложить сделать это родным и знакомым. Заполненный лист можно принести либо в любую из вышеуказанных аптек, либо нам (ул. Майлина ,2/3, пр-т. Аль-Фараби, 92, все наши точки продаж, полный список которых есть в газете "Твой Шанс"). Также у киоскера или в офисе можно будет заполнить готовую форму.

Детский хирург-ортопед Дмитрий Владимирович Герасимов скоропостижно скончался 14 января 2018 года. Ему было 46 лет.