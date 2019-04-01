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таноми52
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
Змея Подколодная: Улицу нет смысла называть его именем. Через лет 5-7 эта улица будет носить другое имя. Соглашусь с Подколодной: лучше назвать его именем больницу. Именно в медицине он...
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01.04.19 14:58
arman_kst
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
Дракон, это уже обязанности комиссии обходить каждый дом планируемой для переименования улицы. А в случае подделки подписей, уголовное дело
01.04.19 14:47
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Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

1 апреля 2019, 10:30 |  Общество

В городской маслихат поступило обращение акима Костаная, инициированное представителями общественности, по вопросу присвоения имени доктора Дмитрия Герасимова безымянной улице в новом микрорайоне Аэропорт. Её протяженность - 994 м. На улице расположен спортивно-развлекательный комплекс «Костанай», а также строится школа на 900 мест.

Совместное заседание постоянных депутатских комиссий костанайского городского маслихата прошло 28 марта. На нем объявили о подготовке к проведению публичных слушаний, которые пройдут 5 апреля 2019 года в малом зале заседаний акимата Костаная (ул. Пушкина, 98). Начало слушаний - в 11.00.

Для проведения публичных слушаний создана рабочая группа, в состав которой вошли:

  1. Исмуратов Сабит Борисович, депутат Костанайского городского маслихата;

  2. Султангазин Манарбек Жалелович, депутат Костанайского городского маслихата;

  3. Уразалин Берик Ерназарович, депутат Костанайского городского маслихата;

  4. Аубакирова Айслу Рамазановна, руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата города Костаная»;

  5. Досымхан Алмат Зайтулы, руководитель отдела административных органов и юридического обеспечения ГУ «Аппарат акимата города Костаная».

- Рабочей группе поручено изучить пакет документов, подготовиться к проведению публичных слушаний, изучить общественное мнение жителей нашего города, - сообщили в городском маслихате.

Выразить свою точку зрения по вопросу переименования также можно письменно по адресу: 110000, Костанай, ул. Пушкина, 98, каб. 208.

Напомним, сбор подписей в поддержку инициативы о присвоении одной из улиц имени доктора Герасимова будет продолжаться вплоть до даты общественных слушаний.

Бумаги для сбора подписей переданы в пять аптек сети «Цветная», расположенных в разных микрорайонах города: 7-ом и 9-ом, на ул. Каирбекова (рядом с ТЦ «Солнечный») и ул. Гоголя (у Французского центра), на пр. Аль-Фараби (при горбольнице).

«Наша Газета» тоже принимает посильное участие в этом деле. Мы публикуем ссылку на форму подписного листа. Распечатав скачанный файл, вы можете подписать его сами и предложить сделать это родным и знакомым. Заполненный лист можно принести либо в любую из вышеуказанных аптек, либо нам (ул. Майлина ,2/3, пр-т. Аль-Фараби, 92, все наши точки продаж, полный список которых есть в газете "Твой Шанс"). Также у киоскера или в офисе можно будет заполнить готовую форму.

Детский хирург-ортопед Дмитрий Владимирович Герасимов скоропостижно скончался 14 января 2018 года. Ему было 46 лет.
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Комментарии к новости
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* Ахмат
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 01.04.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Светлая память- врачу от бога.Хороший и светлый человек.Столько жизней и добра сделал этот человек.Лично был знаком и ни раз ходил на прием как пациент.Всегда поможет подскажет.
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§ Змея Подколодная
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.04.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицу нет смысла называть его именем. Через лет 5-7 эта улица будет носить другое имя. Можно попробовать отделение, в котором он работал назвать его именем, ну или саму больницу. Так есть шансы пронести его имя через года. Я не против, а очень даже ЗА. Просто реальней надо смотреть на ситуацию.
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§ Vital
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7438
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Я больше скажу, да че там улица. Столицу опять через5-7 лет переименуют. Всё по одному сценарию идёт.
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§ arman_kst
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший микрорайон
BKwq52M

Но жители должны сами решать, стоит ли менять или нет. Поквартирный обход и подпись с каждой квартиры необходим на той улице, где хотят что-то изменить. Так поступать с каждой улицей, где хотят поменять название.

[Исправлено: arman_kst, 01.04.2019 - 13:28]
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§ Vital
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7438
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первые за всю историю онамастики, огласили всех участвующих. Помнится когда затобольск переименовать пытались, то там были инкогнито.
Лично моё мнение: мне это все не нравится.
Как то тошно. От всего этого. Моей подписи нету там. Ну извините если что. Цветы лучше принесу на могилу.
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§ drakon
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15992
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.04.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Так поступать с каждой улицей, где

Ну за пол дня не обойдёшь же улицу.
Тем более - город... :lol: :lol:
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§ arman_kst
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, это уже обязанности комиссии обходить каждый дом планируемой для переименования улицы. А в случае подделки подписей, уголовное дело
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* таноми52
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.04.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Улицу нет смысла называть его именем. Через лет 5-7 эта улица будет носить другое имя.



Соглашусь с Подколодной: лучше назвать его именем больницу. Именно в медицине он обрёл известность и заслужил память. И на больницы ономасты пока ещё не замахивались
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