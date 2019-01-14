Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Сегодня, 14 января, скоропостижно умер детский хирург-ортопед Дмитрий Владимирович Герасимов. Несмотря на старания коллег в реанимации областной больницы, куда он был доставлен, спасти его не удалось.
Фото kodb.kz
Имя Дмитрия Герасимова широко известно в нашей области. Он много оперировал, владел уникальными для нашего региона методиками, спас множество детей, еще большему количеству вернул возможность жить полноценной жизнью. Он заведовал отделением травматологии и ортопедии Костанайской детской областной больницы.
Герасимову недавно исполнилось 46 лет. Четверть века он отдал медицине. Профессию врача выбрвл и старший сын, причем, как признавался Дмитрий Владимирович в одном из интервью, он пытался сына отговорить - именно потому, что работа очень тяжелая. И был горд, когда это не удалось.
Дмитрий Герасимов был одним из тех врачей, которые считают своим долгом постоянно совершенствоваться.
О многом говорят и отзывы, которые оставляли люди на сайте 36n6.kz: "Герасимов, наша гордость,наш светило! Такие люди бесценны", "Замечательный доктор. Внимательный, чуткий, безотказный. Человек, который днем, ночью, в выходные и праздники всегда на рабочем месте", "Лучший в нашей области и за её пределами ортопед - травматолог! Спасибо вам, Дмитрий Владимирович!".
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