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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: . Вот к примеру,нужен мне сроно Снайпер. Нажал клавишу и он тут как тут. И не надо мне его на форуме искать... и он уже ждет два часа промодерации от тебя. хороший однако ты друг. еще и...
14.01.19 20:05
Sniper
В Астану поедут первые и вторые номера - чемпионат области по казак куреси среди взрослых прошёл в Костанае
Не зря говорят иностранцы. У вас на 1 рабочего на производстве 10 соревнующихся! На что мы, старожилы вежливо поправляем 50 соревнующихся!!!
14.01.19 20:01
Sniper
Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в Казахстане
Всякой фигней страдают господа железнодорожники. Лучше бы научили свои компьютеры по равномерному расселению людей в вагоне.И подсчете расхода туалетной бумаги в туалетах в обе стороны.
14.01.19 19:56
Sniper
Зимний мотофестиваль Snow Riders завершился в Костанае
Не хватало нам еще шипованных мототрюкачей, залетающих под колеса машин приличных людей.Были гонки на ледянной дорожке.Пусть там колошматят друг друга!!!
14.01.19 19:50
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Нет у тебя 92 друга. Проведи инвентаризацию в своем курятнике. Многие даже не захотели пройти регистрацию.Времена доцентов, белых простынь, хохлов и многих других интересных форумчан давно прошли....
14.01.19 19:31
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Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов

14 января 2019, 14:53 |  Общество

Сегодня, 14 января, скоропостижно умер детский хирург-ортопед Дмитрий Владимирович Герасимов. Несмотря на старания коллег в реанимации областной больницы, куда он был доставлен, спасти его не удалось.

Фото kodb.kz

Имя Дмитрия Герасимова широко известно в нашей области. Он много оперировал, владел уникальными для нашего региона методиками, спас множество детей, еще большему количеству вернул возможность жить полноценной жизнью. Он заведовал отделением травматологии и ортопедии Костанайской детской областной больницы.

Герасимову недавно исполнилось 46 лет. Четверть века он отдал медицине. Профессию врача выбрвл и старший сын, причем, как признавался Дмитрий Владимирович в одном из интервью, он пытался сына отговорить - именно потому, что работа очень тяжелая. И был горд, когда это не удалось.

Дмитрий Герасимов был одним из тех врачей, которые считают своим долгом постоянно совершенствоваться.

О многом говорят и отзывы, которые оставляли люди на сайте 36n6.kz: "Герасимов, наша гордость,наш светило! Такие люди бесценны", "Замечательный доктор. Внимательный, чуткий, безотказный. Человек, который днем, ночью, в выходные и праздники всегда на рабочем месте", "Лучший в нашей области и за её пределами ортопед - травматолог!  Спасибо вам, Дмитрий Владимирович!".
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Комментарии к новости
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§ Горожанин_kst
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.01.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасная новость(
Соболезнования близким...
Светлый человек, язык не поворачивается сказать "был"
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§ лимон
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.01.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
невосполнимая потеря, 45 лет ...
соболезнования родным и близким
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§ alex_kust
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
alex_kust


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 14.01.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий Друг! Очень рад что был с тобой знаком. Пусть земля тебе будет пухом.
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§ Валентин
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7491
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.01.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля пухом.
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