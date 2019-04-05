Предложение назвать костанайскую улицу в честь доктора Герасимова рассмотрит республиканская ономастическая комиссия
Георгий ГОВОРОВ
Депутаты Костанайского городского маслихата сегодня, 5 апреля, на публичных слушаниях проголосовали за присвоение имени известного детского хирурга-ортопеда Дмитрия Герасимова безымянной улице в микрорайоне Аэропорт.
Народная инициатива, которая увековечит имя врача, вернувшего к полноценной жизни неподдающееся исчислению количество детей и взрослых, поддержана более чем 6 500 костанайцев, а также группой депутатов парламента от Костанайской области.
- Я лично знал Герасимова, он был мне близким другом. - заявил на слушаниях депутат мажилиса РК Иван КЛИМЕНКО, - Ему предлагали перспективные места за границей, но он решил связать свою судьбу с нашим городом. Это его выбор. Мы не должны это забыть.
В ходе обсуждения были высказаны и другие предложения. Предлагалось, чтобы областная детская больница носила имя знаменитого врача. Также предлагали установить памятник или мемориальную доску на месте работы Герасимова.
- Я 40 лет работаю в системе образования. А в последние годы только благодаря этому врачу, я могу ходить, - сквозь слезы рассказала преподаватель Кульсум ТУЯКОВА. - Он меня поставил на ноги. Когда я узнала о слушаниях, вспомнила, что больницы имени Боткина, Склифосовского, Бурденко носят имена докторов очень давно. Я не против улицы. Но через 20-30 лет останется ли эта улица? Я сомневаюсь. Но если будет Герасимовская больница, то это станет прекрасным уроком будущим поколениям.
С такой же инициативой выступали многие собравшиеся, но в повестку голосования её не включили.
- Чтобы переименовать больницу, нужна инициатива сотрудников, - пояснил руководитель отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков акимата области Жарасхан НАУРАЗБАЕВ. - Ее должны рассмотреть на сессии областного маслихата. Общественные слушания в этом случае не нужны. Если депутаты решат, то они направят предложения в республиканскую ономастическую комиссию, а потом должно выйти постановление правительство РК. Процедура долгая, нужно согласование пяти министерств.
Иван Клименко уточнил, что улицу нужно дать имя Доктора Герасимова, чтобы увековечить его как профессионала.
Большинством голосов депутаты городского маслихата проголосовали за присвоение улицы имени Доктора Герасимова. Лишь двое депутатов воздержались. Теперь этот вопрос будет рассматривать республиканская ономастическая комиссия.
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