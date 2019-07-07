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Обликоморале: У налетели убежавшие, не нравится правда. Значит я иду в правильном направление...особенно забавляет, когда меня к простыне с Мавриком приравнивают.
Ну раз вы расследовать как вас сравнивают и относятся, я фразами покидаюсь немного:
Элементарно Ватсон: За державу обидно
Если людям за держау обидно, и при этом воры грабящие страну и города не сидят в тюрьме, хотя как известно "Вор должен сидеть в тюрьме"
То в дело всегда вступают законы дедушки Маркса и хотите вы этого или очень не хотите без вашего ведома эти законы будут работать и приводить к неизбежному пути режимчиков, чему есть пропасть примеров уже даже в 21 веке.
И даже далеко в Средиземное море ходить за ними не нуно, совсем близко есть.
[Исправлено: Серый волк, 15.07.2019 - 14:01]