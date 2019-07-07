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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6260
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 22:07
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 22:29
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3196
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вы конечно там все белые и пушистые, а мы тут орда аднако.

Ну зачем же так? Просто мы тут "питаемся" статьями "НГ" и их обсуждаем.
Не против если кто создаст новостную ветку "запада" или типа того.
Проблемы тоже есть, естеснно ;-) Как пример могу сеть магазоф Шлекер предложить.
Решили дети деньги слить, фирму в банкрот, ну а чё, папа старый им не до дел, бабла бы до конца жизни хватило бы. Реальные сроки получили. И с имуществом разборки ещё будут. непочатый край.
Просто в данной ветке неуместно полагаю. ;-)
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* drakon
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 23:40
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6260
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 06:17
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6260
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 06:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну зачем же так? Просто мы тут "питаемся" статьями "НГ" и их обсуждаем.

Вот, но обсуждения однобокие. Нету конструктивных предложений. Только и слышно, как у нас всё плохо, а за границей/в России тоже/ прямо рай :lol:
Це виглядає як у Дракоша на зображенні - а у хохлів гірше.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6260
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 06:26
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


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Сообщений: 796
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.07.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот, но обсуждения однобокие. Нету конструктивных предложений. Т


"Конструктивное предложение" понятие растяжимое...
Но, даже если кто-то из форумчан даст предложение, признанное на форуме конструктивным, какова его дальнейшая судьба?
Просто поаплодируем автору?
Каково Ваше, в данном случае конструктивное предложение?
:-) ;-)
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6260
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
в данном случае конструктивное предложение?

" Следить за собой, быть осторожным" (С)
А по существу быть социально ответственным человеком.
Соблюдать так сказать заповеди.
И если этому начнет следовать большинство, вы заметите, что мир станет лучше. :-)
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3196
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.07.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот, но обсуждения однобокие.

Это лишь личное субъективное мнение одного индивидуума,
само по себе ничего не несущее. :lol: :-P
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


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Сообщений: 2139
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.07.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не моё, увиденное в одной статье. По-моему, универсальные слова, что для России, что для Казахстана:"— Есть исследование Дэниела Трейсмана. Оно показывает, что в 2/3 случаев революции являются следствием ошибок самой власти. И только во всех остальных случаях речь может идти о так называемых объективных предпосылках, которые закономерно привели к революции. Но в целом дорогу к революции прокладывают не революционеры, а сама власть в результате — давайте здесь воспользуемся левой риторикой — своей антинародной политики. Если власть вступает в конфронтацию с базовыми интересами и потребностями общества, то она сама себе готовит революционные потрясения или как минимум серьезный политический кризис."
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.07.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.znak.com/2019-07-12/zhdat_li_v_rossii_revolyucii_intervyu_s_valeriem_solovem? Вот эта статья.
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§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


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Сообщений: 10325
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.07.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: У налетели убежавшие, не нравится правда. Значит я иду в правильном направление...особенно забавляет, когда меня к простыне с Мавриком приравнивают.


Ну раз вы расследовать как вас сравнивают и относятся, я фразами покидаюсь немного:
:-)
Элементарно Ватсон: За державу обидно
Если людям за держау обидно, и при этом воры грабящие страну и города не сидят в тюрьме, хотя как известно "Вор должен сидеть в тюрьме"
То в дело всегда вступают законы дедушки Маркса и хотите вы этого или очень не хотите без вашего ведома эти законы будут работать и приводить к неизбежному пути режимчиков, чему есть пропасть примеров уже даже в 21 веке.
И даже далеко в Средиземное море ходить за ними не нуно, совсем близко есть. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 15.07.2019 - 14:01]
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6260
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 06:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Элементарно Ватсон: За державу обидно

За российскую?
А в воскресенье в двери мосгордуры не стучал?
В автозаках не селфился?
Цитата:
Серый волк:
"Вор должен сидеть в тюрьме"

Не всегда и не везде это действует, увы. И не только в Казахстане, но и в благополучных странах типо победивших коррупцию.
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