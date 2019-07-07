Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Несколько десятков человек задержано 6 июля, в День столицы возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста, передают корреспонденты Vласти.
Фото Данияра МУСИРОВА с сайта Vlast
От мест задержаний уехало несколько десятков автобусов и автозаков, заполненных задержанными.
В Алматы аким Алмалинского района, прибывший на место, призвал собравшихся разойтись. В Нур-Султане протестующие пытались перекрыть проспект Республики, однако эта попытка была пресечена полицией. Было задержано не менее сотни человек, среди них есть, как минимум, один журналист.
Фото с сайта Радио Азаттык
В столице во время задержаний неизвестные использовали перцовый баллончик.
Была также повреждена техника журналистов Радио "Азаттык". В столице им также неизвестные активно мешали проводить съемку, закрывая камеры зонтами.
Фото с сайта Радио Азаттык
В местах акций протеста практически отсутствует интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
За несколько дней до акций протеста, объявленных признанным судом экстремистским движением ДВК, несколько человек были задержаны за призывы принять в нем участие. Четыре человека в Алматы были арестованы, остальные подвергнуты административным арестам и штрафам.
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