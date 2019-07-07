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Серый волк
"Тобол" проиграл "Астане" на своем поле
Maksim Glushko: Ну так то при Архимеде Тобол выполз из пропасти который был при прошлом акиме, просто перед днем Астаны выигрывать одноименный клуб нельзя)) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
07.07.19 00:48
Серый волк
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Maksim Glushko: Мне одному интересно на какие шишы он будет штраф выплачивать? почему бы у него все имущество не конфисковать, а потом посмотреть как он будет выкручиваться Полисяек в Джетыгаре...
07.07.19 00:38
Victor Yang
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Козлов я: Толку никакого не будет, пока всех акимов не станет избирать народ. Смешно. Выборы (которые действительно честные) - борьба рекламных кампаний и не более. У кого денег больше - у того...
06.07.19 21:05
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Сделать фотку. Это важно. А то можно не успеть сделать фотку. Такие дела.
06.07.19 20:43
Козлов я
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Толку никакого не будет, пока всех акимов не станет избирать народ. А так только продолжается семейственность,клановость и т.п.
06.07.19 18:59
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Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы

7 июля 2019, 01:28 |  Общество

Несколько десятков человек задержано 6 июля, в День  столицы возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста, передают корреспонденты Vласти.

Фото Данияра МУСИРОВА с сайта Vlas

От мест задержаний уехало несколько десятков автобусов и автозаков, заполненных задержанными.

В Алматы аким Алмалинского района, прибывший на место, призвал собравшихся разойтись. В Нур-Султане протестующие пытались перекрыть проспект Республики, однако эта попытка была пресечена полицией. Было задержано не менее сотни человек, среди них есть, как минимум, один журналист.

Фото с сайта Радио Азаттык

В столице во время задержаний неизвестные использовали перцовый баллончик.

Была также повреждена техника журналистов Радио "Азаттык". В столице им также неизвестные активно мешали проводить съемку, закрывая камеры зонтами.

Фото с сайта Радио Азаттык

В  местах акций протеста практически отсутствует интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.

За несколько дней до акций протеста, объявленных признанным судом экстремистским движением ДВК, несколько человек были задержаны за призывы принять в нем участие. Четыре человека в Алматы были арестованы, остальные подвергнуты административным арестам и штрафам.
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