Цитата: Тот самый:

Вы составили мнение основываясь на официальных заявлениях. Между тем зачинщиков ещё никто не опросил, т.е. неизвестно из-за чего на самом деле они надавали по мордам.

Так официальные заявления основываются на опросах зачинщиков (в том числе). Ещё была прямая трансляция секса этой парочки - и в комментариях на казахском парня трехэтажным кроют.



Цитата: Тот самый:

всегда есть напряжение из-за большой разницы в оплате одинаковой работы.

Может опыт и квалификация учитываются? И да - сколько я не нанимался на работу, всегда в трудовом договоре был пункт о секретности сведений о зарплате - так что тут за нарушения надо увольнять. И да - компания частная - согласен на такую оплату - работай, не согласен - не работай или повышай квалификацию. Почему иностранцу платят больше? Зачем лишние деньги платить? Может, всё-таки, оно того стоит?