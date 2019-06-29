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Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Вот фото и сообщения:www.yaplakal.com Кто-то у меня просил доказательства необходимости закона о распространении недостоверной информации? Чем не доказательство? Берёшь фото, придумываешь, что на ней...
29.06.19 18:16
alex_60
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Похоже времена такие. Скажи эй ты казах.зачем окурок бросил. И начнутся волнения. Слово казах произносить опасно.
29.06.19 18:06
alex_60
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29.06.19 18:02
Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников...
29.06.19 17:56
Dron
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29.06.19 17:54
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Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp

29 июня 2019, 16:08 |  Происшествия

На Тенгизе начались беспорядки. Сообщается, что стычки случились из-за фото в WhatsApp, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Cкриншоты видео из соцсетей

Инцидент произошел 29 июня, примерно в 11.00, в вахтовом поселке "Тенгиз". Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, выставившего фотографию в профиле "WhatsАpp". На фотографии изображены девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Позже в Сети появилось видео стычек.

Внимание - просим не показывать это видео детям!

На месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района. На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.

В компании "Тенгизшевройл" прокомментировали инцидент с рабочими.

"Относительно ситуации на Тенгизе сообщаем следующее: 29 июня на строительной площадке завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы. Полиция на месте, и территория была оцеплена. ТШО тесно работает с местными государственными органами для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности работников", - сообщили в "Тенгизшевройл".

Как стало известно позже, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сегодня вечером вылетает в Атырау.

Порядка 1 тыс. рабочих завода на Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Причина, по-моему, в том, что араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников арабской фирмы CCEP. И сегодня работники вышли на забастовку и начали избивать арабов, камни кидать в автобус с желтыми номерами, в которых внутри были арабы, частные автомашины они не трогали. Это сейчас происходит на заводе 3GI в Тенгизе», - сообщил очевидец в субботу.

По его словам, работа на заводе остановилась, на месте происшествия ходят полицейские.

«Там до сих пор избивают (арабов – КазТАГ)», - добавил очевидец.

На одном из видео, снимающий говорит, что на забастовку вышли работники одной вахты – порядка 1 тыс. человек.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7741
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.06.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого фото есть? Выкладывайте. Посмотрим из за чего бунт такой. :-o
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§ alex_60
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем квартиры на Бали.
И по миллиону долларов на карту.
Так вроде сейчас решают вопросы.
По новому.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2019 - 16:47]
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§ Maksim Glushko
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 29.06.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чето если честно вообще на ровном месте буча поднялась, там араб сфоткался с девушкой казашкой и там антена от рации на фото как будто у нее во рту, иии что?? Вот и что? Таких фото тысячи вон в клубах и повульгарнее делается,тут что поводом стало что именно араб так сфоткал? На фото девушка не выглядит монашкой, веселая, язычок показывает, если только у нее конфликт потом произошел с этим парнем, и она настучала своим друзьям что он ее таким образом оскорбил, все войны из-за женщин..
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§ zloy kyrgyz
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.06.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо разобратся так просто из-за пустяка народ не поднимется, там думаю причина по тяжелее была чем просто фото, но что плохо, пострадали не в чем неповинные люди,видео смотреть невозможно, толпа пленных не берет(
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§ таноми52
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.06.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если заварушка действительно из-за этого фото, то нет предела дебилизма у нашего народа!
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§ Victor Yang
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11644
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников арабской фирмы CCEP. И сегодня работники вышли на забастовку и начали избивать арабов

Ничего не понятно - задело работников арабской фирмы и стали избивать арабов? Что за фото вообще? Тут, по-моему, разжигание конфликта, используя националистические настроения. Откуда на западе такая концентрация недовольных? Зарплаты нормальные - чего не живётся? Или просто занять свободное время нечем?
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§ alex_60
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже времена такие.
Скажи эй ты казах.зачем окурок бросил.
И начнутся волнения.
Слово казах произносить опасно.
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§ Victor Yang
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11644
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот фото и сообщения: http://www.yaplakal.com/forum3/topic1973299.html
Кто-то у меня просил доказательства необходимости закона о распространении недостоверной информации? Чем не доказательство? Берёшь фото, придумываешь, что на ней кто-то что-то нехорошее делает (в данном случае - араб оскорбляет казашку, но неизвестно чем занимается казашка и был ли умысел фото "засунуть" антенну),рассылаешь горячим парням из тех мест - готово!
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