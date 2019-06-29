Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp

На Тенгизе начались беспорядки. Сообщается, что стычки случились из-за фото в WhatsApp, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Cкриншоты видео из соцсетей

Инцидент произошел 29 июня, примерно в 11.00, в вахтовом поселке "Тенгиз". Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, выставившего фотографию в профиле "WhatsАpp". На фотографии изображены девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Позже в Сети появилось видео стычек.

Внимание - просим не показывать это видео детям!

На месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района. На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.

В компании "Тенгизшевройл" прокомментировали инцидент с рабочими.

"Относительно ситуации на Тенгизе сообщаем следующее: 29 июня на строительной площадке завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы. Полиция на месте, и территория была оцеплена. ТШО тесно работает с местными государственными органами для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности работников", - сообщили в "Тенгизшевройл".

Как стало известно позже, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сегодня вечером вылетает в Атырау.

Порядка 1 тыс. рабочих завода на Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Причина, по-моему, в том, что араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников арабской фирмы CCEP. И сегодня работники вышли на забастовку и начали избивать арабов, камни кидать в автобус с желтыми номерами, в которых внутри были арабы, частные автомашины они не трогали. Это сейчас происходит на заводе 3GI в Тенгизе», - сообщил очевидец в субботу.

По его словам, работа на заводе остановилась, на месте происшествия ходят полицейские.

«Там до сих пор избивают (арабов – КазТАГ)», - добавил очевидец.

На одном из видео, снимающий говорит, что на забастовку вышли работники одной вахты – порядка 1 тыс. человек.