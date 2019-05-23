Кушмурунец23 Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на... #31





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Регистрация: 18.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:42 Цитата: Серый волк:

Этих подонков не интересуют службы социальной помощи и все телефоны организаций соцобеспечения и социальной адаптации. Вот где реальные подонки, в таких полициях и нанятые жульём вороватым писать на форумы.

Верно сказано!

Я до сих пор вспоминаю как мы пытались помочь "бабе Маше" из Кушмуруна получить документы, пенсию. До Астаны дошли, даже у нашего акима области по имени Архимед был на контроле этот случай... Померла баба Маша, "хорошо хоть после похорон все таки сделали уд.личности". Правда за все годы ни одна скорая ее не смогла посетить, также как и соц. работники тоже отказывались... ведь без удостоверения была бабуля, а вдруг она не "нашего гражданства".

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29052

А сколько их таких "валяется" не "попавших в газету"!

Может переслать эту статью с фото и видео нынешним кандидатам в Президенты?

Интересно, смогут ли они что то сделать для этого конкретного человека?

Будут ли они бороться за его голос? Да, и за мой, за ваш?

Я считаю себя больше человеком выросшим при СССР. Бывало что и тогда "валялись", но быстро реагировали: милиция, медики...

А сейчас две недели "валяется" и ни кому не нужен. Вот вам и латиница с тремя языками.

Вот такая вот "Рухани жаңғыру"