Серый волк "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области #63





(Пользователи) Сообщений: 10009

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:15 Сегодня 26 марта Европарламент принял решение отменить ежегодный переход в странах Евросоюза на летнее время и обратно. Право граждан жить в своём часовом поясе и не менять привычного ритма жизни удовлетворено. Доводы о экономии ресурсов, которые выдвигали сторонники перехода признаны менее значимыми перед правом граждан на качественную жизнь.

И хотя я абсолютно не являюсь поясозависимым, привык путешествовать и вполне спокойно пересекаю на самолёте 5,6 и иногда 8-9 часовых поясов, но считают, что большое количество людей не желает перехода и для них это труднее, и их права нужно уважать.



Естественно, что ничего из этого не стоит ожидать от представителей партии сами знаете каких прихвостней, от /// бессовестных депутатов и подобных им заказанных писак всяких псевдонаучных цифр, притянутых за уши.

Ссылка на событие на русском языке.

https://meduza.io/news/2019/03/26/evroparlament-progolosoval-za-otmenu-perevoda-chasov-vesnoy-i-osenyu



[Исправлено: Ольга Колоколова, 27.03.2019 - 09:00]