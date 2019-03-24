"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области

В последнее время на страницах СМИ и в социальных сетях стал активно обсуждаться вопрос о синхронизации местного времени с географическим природным временем, т.е. фактически, о переходе территории Костанайской области в другой часовой пояс (из UTC+6 в UTC+5). При этом, инициаторы данного перехода апеллируют к медицинским аспектам проблемы и ссылаются на опыт Кызылординской области.

Попробуем разобраться в данной проблеме спокойно и с фактами на руках. На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана.

Костанай (UTC+6) на 1час 46 минут

Актау (UTC+5) на 1 час 35 минут

Уральск (UTC+5) на 1 час 35 минут

Атырау (UTC+5) на 1 час 33 минуты

Туркестан (UTC+6) на 1 час 27 минут

Петропавловск (UTC+6) на 1 час 23 минуты

Кокшетау (UTC+6) на 1 час 22 минуты

Шымкент (UTC+6) на 1 час 22 минуты

Тараз (UTC+6) на 1 час 15 минут

Астана (UTC+6) на 1 час 14 минут

Актобе (UTC+5) на 1 час 11 минут

Караганда (UTC+6) на 1 час 08 минут

Данная разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР т.н. «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час. Основной причиной его введения была экономическая целесообразность – сокращения потребления электроэнергии в летнее время вечером примерно на 1 час и более равномерная нагрузка на электрические сети в зимнее время.

Аналогичный порядок существует и в Российской Федерации, а также большинстве других постсоветских стран. Во многих странах Европы и Америки сдвиг на один час применяется как переход на «летнее» время, хотя и без этого есть подобные нашему «сдвиги», так, например, Мадрид географически западнее Лондона, но по времени на 1 час «восточнее».

Еще один «фокус» поясного времени в том, что чем севернее регион, тем часовые пояса должны быть меньше в широтном направлении, сводясь к нулю на Северном полюсе. Однако, для удобства, часовые пояса совпадают с границами административных единиц. В результате к северу от Костанайской области некоторые часовые пояса вообще упразднены. Так Татарстан находится в поясе UTC+3, а приграничный с ним Башкортостан в поясе UTC+5. Именно двухчасовую разницу во времени между Уфой и татарским Бавлы использует героиня известного фильма, чтобы встретить Новый год два раза.

Такая же ситуация в Сибири - Тюменская область находится в поясе UTC+5, а соседняя с ней Томская - UTC+7. Разница между пограничными Красноярским краем (UTC+7) и западными районами Саха-Якутии (UTC+9) тоже составляет 2 часа.

К югу от Казахстана наоборот, некоторые страны вынуждены добавлять дополнительные часовые пояса – в Иране UTC+3+1/2, в Индии - UTC+5+1/2, в Непале - UTC+5+3/4.

В северных районах нашей области летом световой день продолжительнее, а зимой короче, чем в южных районах. Это незначительная разница и для общего удобства и экономической целесообразности мы ее не учитываем. Однако, чем ближе к экватору, тем эта разница больше. Именно поэтому, проблема продолжительности светового дня более актуальна в Кызылординской области и менее актуальна в более северной Костанайской.

Сейчас часовые пояса в Казахстане выглядят так. Сторонники изменений предлагают перенести Костанайскую область из UTC+6 в UTC+5 Иллюстрация upload.wikimedia.org

Теперь посмотрим, что изменится при переходе в другой часовой пояс. При сохранении Костанайской области в рамках UTC+6 1 января 2019 рассвет наступил 09.59, закат наступил в 17.38, при переходе в UTC+5 рассвет был бы в 08.59, закат был бы в 16.38.

В летнее время (1 июля 2019 года) рассвет в Костанае наступит 05.23, закат в 22.15. При переходе в UTC+5 рассвет наступает в 04.23, а закат в 21.15, что даст увеличение потребления электроэнергии в вечернее время, особенно летом.

В зимнее время будет наблюдаться увеличение пика нагрузок на электрические сети в промежуток между 16 и 18 часами, когда активно будет использоваться электроэнергия как организациями и предприятиями (рабочий день не кончился), так и населением (уже стемнело).

Кроме того, очевидным неудобством перехода в UTC+5 является часовая разница со временем Астаны, что создает десинхронизацию в транспортной сфере (расписание железнодорожного и авиационного транспорта), сфере государственного управления, финансовой сфере, сокращает на один час время деловой активности, т.к. основные финансовые и бизнес-центры Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент) находятся в поясе UTC+6. В любой стране наиболее важной точкой является столица, где сосредоточены основные финансовые, логистические и экономические мощности. В этих условиях Костанаю, безусловно, выгодно жить с Астаной в одном часовом поясе.

Что касается медицинских аспектов проблемы, на которых делают основной акцент авторы обращения, нет серьезных научных исследований, подтверждающих или опровергающих тезис о вредности несовпадения официального времени и географического. Все исследования десинхроноза (термин, означающий сбой суточных биоритмов), говорят о вреде для здоровья именно смены суточных ритмов, связанных с быстрой сменой часовых поясов (например, при путешествиях) или нарушений цикла сон-бодрствование (например, при работах, связанных с ночными дежурствами).

Естественные биологические ритмы человека вообще никак не связаны с современной системой исчисления времени, т.к. последняя является продуктом культурного развития и сложилась в существующем виде только в последние 150 лет. Биоритмы человека связаны с астрономическими явлениями, в частности со временем рассвета и заката. Как мы уже продемонстрировали выше, в п.2, при переходе в пояс UTC+5 принципиальных изменений не произойдет, зимой население также будет вставать и ложиться спать в темное время суток. Летом также при смене часового пояса принципиальных изменений нет. Необходимо учитывать также, что приведенные цифры актуальны только для областного центра, время рассвета и заката на крайней западной точке Житикаринского района и крайней восточной точке Аркалыка все равно будут значительно различаться.

В заключение приведем мнение Михаила ПОЛУЭКТОВА, врача-сомнолога, заведующего отделением сна Первого Московского медицинского университета им. Сеченова, высказанного им в ходе аналогичной дисскусии о поясном времени в Казани:

- …Никакой связи между временем суток и режимом дня нет. Вернее сказать, нет связи, привычной нашему пониманию — ранее считалось, что древние люди ложились спать с закатом солнца, а вставали с рассветом. А оказалось, что не положение солнца влияет на распорядок, а температура, поэтому современные примитивные племена готовятся ко сну ближе к рассвету, когда температура тела понижается… Каких-либо серьезных исследований на эту тему не было, потому что невозможно представить стандартизированную ситуацию: помимо времени есть другие факторы, влияющие на здоровье и сон человека, поэтому нельзя вычленить только риски, связанные с часами. Хотя существуют научные данные о последствиях перемены времени с летнего на зимнее и обратно, но и они достаточно нейтральные: оказалось, что передвижение стрелки часов вперед или назад к росту заболеваемости не имеет отношения…

Таким образом, преимущества от смены часового пояса для населения Костанайской области неочевидны, а недостатки явные. Все это позволяет говорить о нецелесообразности перехода из часового пояса UTC+6 в часовой пояс UTC+5.