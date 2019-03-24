NG.kz "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:43 На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.

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