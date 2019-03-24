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≡ "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.
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§ Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.03.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
А оказалось, что не положение солнца влияет на распорядок, а температура

Боюсь показаться банальным, но любому здравомыслящему человеку понятно, что температура напрямую зависит от солнца. Чем выше солнце, тем больше оно греет, тем выше температура подстилающей поверхности при прочих равных условиях. А температура тела понижается к рассвету, потому что организм в состоянии сна замедляет все процессы в организме, а отнюдь не наоборот, как утверждает профессор.

[Исправлено: Маркс, 24.03.2019 - 13:55]
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§ Макарыч
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 24.03.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Макарыч, перенос времени работы это уже претензии к руководству области. Мы работаем с 8 часов и нормально.

Вот именно! Я тоже считаю что все и так нормально, ничего менять не надо все и так хорошо
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§ Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11358
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.03.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абиль:
В любой стране наиболее важной точкой является столица, где сосредоточены основные финансовые, логистические и экономические мощности.

Логическая ошибка. "В любой" - означает везде, без исключения. Однако, в новом свете столицами являются небольшие города - Вашингтон, Канберра, которые не сосредатачивают финансовые, логистические и экономические мощности.
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§ Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11358
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.03.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
у них в 8

Но с 7 же никто не работает? И как прикажешь мне давить на работодателя, чтобы работать с 9 до 6,а не с 8 до 5?
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§ elektron
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2706
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.03.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь то вроде про время, природное, биологическое или ещё там какое.
Причём тут кто и когда работать начинает? Вопросы работодателю ;-)
Я например добровольно в 5-ть утра встаю, свободный график. И где то без 15-ти шесть, уже на работе.
Пью кофе и выкуриваю сигарету.
:lol:. Зато и заканчиваю в пол третьего, можно и пошопоголить, на дачу съездить, какие другие дела
типа посещения врачей решить без стресса. Да и просто насладиться остатком дня. 8-) Но в выходные
люблю полюбоваться восходом и закатом солнца, причём вовремя.
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§ drakon
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15941
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.03.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но с 7 же никто не работает?

Цитата:
elektron:
И где то без 15-ти шесть, уже на работе.

Я тоже в своё время начинал работу в 7.00 часов.
На работу нужно было приезжать в 6.45 часов... :lol: :-x
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§ Маркс
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.03.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Вот именно! Я тоже считаю что все и так нормально, ничего менять не надо все и так хорошо

А ничего и не изменится, только время будет соответствовать часовому поясу. Тем более на того, кому любые неправильные смещения времени не вредят, правильные изменения уж точно не окажут никакого вредного воздействия.
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§ Макарыч
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 24.03.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

А если ничего не изменится, то и менять ничего не надо. Пустое занятие
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§ Нурбанчик
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 24.03.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме информации по казахстанским городам, насколько фактически местное (административное) время опережает географическое, всё остальное у господина Абеля это лукавство притянутое за уши.

1. Если и вспоминать "декретное" время, то часовой пояс в Кустанае в то время был ближе к географическому времени UTC+5, а не +6 как сейчас.

2.В России сейчас время на час не переводят, зачем-то в этом мнении упоминание об каком-то аналогичном порядке перевода на 1 час.

3.Татарстан, Башкортостан, Тюменская и Томская области это отдельные субъекты, которые живут по своему местному (административному) времени. Размеры Татарстана и Башкортостана с запада на восток составляют 7° долготы или 28 минут разницы в географическом времени, Тюмень - 10° или 40 минут географического времени, Томская - 13° или 52 минуты времени. Хотя чем севернее, то разница географического времени по поясам действительно уменьшается.
А вот Казахстан растянулся на 40,5° по долготе, а это разница в географическом времени на 2 часа 40 минут, и без разделения на часовые пояса не обойтись.

4. Десинхронизация в транспортной сфере это вообще надуманная Абелем вещь. Время прибытия в авиабилетах - местное, и железной дороге так же нужно перейти на указание местного времени в билетах. Как-то же что с Нурсултана и Алма-Аты летают самолеты по всему миру, и при этом еще во многих странах еще имеется перевод времени на летнее/зимнее. Да и с соседними областями где UTC+5 нет никакой десинхронизации (вот же слово прилепил))).

5. Если работать с умом, а не нурлыкунить, то 1 час разницы с Нурсултаном, ни к чему страшному и катастрофическому не приведут.

6. И про электроэнергию, тоже лукавство. Если и есть увеличение потребления электроэнергии в вечернее время, особенно летом, то он не идет ни в какое сравнение с тем что Казахстан вообще-то далеко не южная страна, и на зимний период времени затрачивается огромное количество энергии на отопление. Решил типа, принести выгоду кустанайскому региону на экономии электричества? Лучше бы об изношенных теплосетях и теплопотерях вспомнил...

Как видно, Костанай по приближению своего времени к географическому, в аутсайдерах в Казахстане, и всё вот из-за таких "защитников" времени Нурсултана :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2019 - 18:17]
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§ Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.03.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
А если ничего не изменится, то и менять ничего не надо. Пустое занятие

С этим предложением лучше к ономастам обратитесь.
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§ таноми52
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
таноми52


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Сообщений: 596
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.03.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы форумчане! Убедительно оппонируете "профессору"
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§ Макарыч
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 24.03.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
С этим предложением лучше к ономастам обратитесь.

Это не предлоджение, это констатация факта. Ономасты, борцы с поясами - все из одной помойки. Зря только воздух тратят ;-)
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§ abaika95
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
abaika95


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Сообщений: 49
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.03.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно все он говорит зачем нам эта путаница, не нужно ничего переводить назад. Это что получается летом будем вставать когда уже будет очень жарко!
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§ abaika95
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
abaika95


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Сообщений: 49
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.03.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А вот самое главное, о чём профессор умалчивает, это состояние нынешних ЗОМБИ-ДЕТЕЙ, которые вынуждены 3 месяца начинать учёбу в 8 утра, а вставать в 7, что по природному НАШЕМУ времени только 5.30.... Это профессора не волнует... ему важней с Астаной идти ногавногу.

А какое будет состояние детей, которые учатся со второй смены, это они будут домой приходить зимой, когда уже будет ничерта не видно!
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§ abaika95
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
abaika95


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Сообщений: 49
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.03.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А вот самое главное, о чём профессор умалчивает, это состояние нынешних ЗОМБИ-ДЕТЕЙ, которые вынуждены 3 месяца начинать учёбу в 8 утра, а вставать в 7, что по природному НАШЕМУ времени только 5.30.... Это профессора не волнует... ему важней с Астаной идти ногавногу.

Перестроить детей, которые уже более 15 лет живут по нынешнему времени, вот тогда действительно мы получим целое поколение ЗОМБИ!
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